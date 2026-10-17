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Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Rubro-Negro busca os três pontos na Arena Fonte Nova para seguir na liderança do Brasileirão

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 12:10
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O Flamengo visita o Bahia neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão. A partida em Salvador, na Arena Fonte Nova, contará com a transmissão do Premiere. ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

O Rubro-Negro, que disputa a liderança com o Palmeiras, que encara o Athletico nesta rodada, vai em busca dos três pontos para seguir na ponta da tabela.

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Ficha do jogo

Escudo Bahia
BAH
Escudo do Flamengo
FLA
Brasileirão
31ª rodada
Data e Hora
domingo, 18 de outubro de 2026, 18h30 (de Brasília)
Local
Arena Fonte Nova, Salvador
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes
Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
Var
Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Onde assistir

Partida entre Bahia e Flamengo no primeiro turno

Na partida entre as equipes no primeiro turno, no Maracanã, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, com gols de Lucas Paquetá e Arrascaeta.

Jogadores do Flamengo comemoram segundo gol contra o Bahia (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Jogadores do Flamengo comemoram segundo gol contra o Bahia (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como chega o Bahia

O Bahia, que busca se aproximar dos líderes do Brasileirão, chega para enfrentar o Flamengo após vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol. Na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni terá o retorno de Acevedo, que cumpriu suspensão na última rodada. O único desfalque é o goleiro Léo Vieira, que está no departamento médico.

Como chega o Flamengo

Já o Flamengo, que encara o Bahia em meio aos jogos contra o Estudiantes pela Libertadores, terá o retorno de Jorginho, que cumpriu suspensão no meio da semana, na Argentina. Evertton Araújo e Ayrton Lucas realizaram, nos últimos dias, atividades com a preparação física durante a fase de transição e, portanto, são dúvidas.

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Os desfalques confirmados são Danilo e Arrascaeta, que se recuperam de fraturas.

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia 🆚 Flamengo
🏆 Brasileirão - 31ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 18 de outubro de 2026, 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador
👁️ Onde assistir: Premiere

Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

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⚽ Prováveis escalações

🔵🔴 Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

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📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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