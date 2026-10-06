Quem deve substituir Messi na Argentina nos próximos anos?

Campeão do mundo em 2022, Lionel Messi faz sua despedida da Argentina em amistoso contra o Benim, nesta terça-feira (6). O camisa 10 entrará em campo pela última vez com a camisa albiceleste em um Monumental de Núñez lotado para reverenciar um dos maiores jogadores da história do futebol.

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No entanto, a Argentina precisará encontrar um novo nome para substituir Lionel Messi e ser a grande referência técnica da Albiceleste nos próximos anos. Além de assumir a pesada camisa 10, que também pertenceu a Diego Maradona.

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Nos dois amistosos realizados após o fim da Copa do Mundo, o técnico Lionel Scaloni optou pela entrada de Nico Paz no lugar de Messi. O meia do Como vem sendo um dos principais nomes do Campeonato Italiano e tem o nome cogitado no Real Madrid, onde fez sua formação de base.

Nesses primeiros amistosos, Nico Paz larga na frente como o substituto de Messi, mas a Argentina tem uma briga aberta. Além do meia do Como, Scaloni também tem Thiago Almada, Franco Mastantuono e Tomás Aranda como esperanças em busca de um futuro próspero.

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O treinador ainda pode contar com Claudio Echeverri, embora o jovem de 20 anos ainda não tenha conseguido ter o destaque internacional que se imaginava quando deixou o River Plate. Atualmente, o argentino está emprestado ao Benfica e tem apenas 18 minutos em campo com as Águias.

Em recente entrevista ao Lance!, o jornalista argentino Diego Macías, do "Olé", fez uma análise sobre o futuro da Argentina sem Lionel Messi. No entanto, o profissional acredita que a missão da Albiceleste vai além de encontrar simplesmente um substituto para o atual camisa 10.

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- Creio que Almada, Mastantuono são projetos. Bons jogadores, mas não podemos pensar que serão substitutos de Messi. Serão substitutos na equipe. Quando Maradona se aposentou, pensávamos que não teríamos ninguém como Maradona. E agora estamos convencidos de que não haverá outro Messi. Quando aparecem esses jogadores, se vislumbram desde cedo, como foi com Almada, Nico Paz, Aranda, mas tudo parece estar muito longe. De início, a Argentina precisa se centrar em armar uma equipe antes de ter seus tops.

Lionel Messi com a bola nos braços em treino com a Argentina (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Sem Messi, Argentina mantém lideranças do elenco

Além de ser uma referência técnica, Lionel Messi também se tornou um líder do vestiário com o passar dos anos. No entanto, a Argentina mantém a maioria das lideranças do elenco que foram campeãs do mundo em 2022.

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Em coletiva, Lionel Scaloni já anunciou que o zagueiro Cuti Romero será o capitão, mas citou também Dibu Martínez e Lautaro Martínez como jogadores capazes de colocar a braçadeira em seus braços. O elenco também conta com Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Mac Allister, Julián Álvarez, Thiago Almada e Exequiel Palacios.

- Creio que a camisa de número 10 não necessariamente tem que ser o líder da equipe, pois Messi tinha a camisa 10 e nem sempre foi líder do time. São dois passos. O primeiro ponto é entender quem pode assumir a liderança, que imagino que esteja entre Enzo Fernández, Julián Álvarez. E usar a número 10 vai ser difícil encontrar um nome que possa jogar sem sentir que esteja sendo comparando. Hoje, há vários candidatos, como Nico Paz, Mastantuono e Aranda, que é um jovem que atua no Boca Juniors e tem uma projeção importante - completou Diego Macías.

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E em meio a ausência de Lionel Messi nos amistosos contra Bolívia e Burkina Faso, o técnico Scaloni se mostrou disposto a buscar uma alternativa tática. No último ciclo, o comandante utilizou a formação com quatro meias (Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Almada) como base. No caso, Almada assumiu uma função que Messi exercia até 2022 quando a equipe contava com Di María jogando mais avançado no campo.

Sem Messi e De Paul nos últimos dois amistosos, Scaloni utilizou três meias (Palacios/Enzo Fernández, Mac Allister e Nico Paz). E optou por um ataque com três jogadores: Lautaro Martínez, Julián Álvarez e Prestianni, que vem sendo a grande novidade no início do ciclo da Copa do Mundo de 2030 com duas titularidades.

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