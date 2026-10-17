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Aston Villa vence Newcastle e respira na Premier League

Time londrino vence fora de casa e respira na tabela da Premier League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 17:10
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Aston Villa x Newcastle
Johan Manzambi marca o gol da vitória do Aston Villa (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Aston Villa venceu Newcastle por 1 a 0 na última quarta-feira (17), no St. James' Park, pela sétima rodada da Premier League. O único gol da partida foi marcado por Johan Manzambi no primeiro tempo.

Com o resultado, o Aston Villa chegou ao 12°, com oito pontos. Na próxima rodada, a equipe vai receber o Manchester City, no Villa Park. O Newcastle permaneceu com oito pontos, uma posição acima. Os Magpies irão visitar o Crystal Palace.

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Como foi o jogo entre Newcastle e Aston Villa

A partida começou com chances para ambos os lados, com Nicolas Jackson, pelo Aston Villa e Joe Willock, desperdiçando para o Newcastle aos 14 minutos. O gol do triunfo saiu aos 35 minutos, quando Johan Manzambi cabeceou para o gol após cruzamento de João Gomes, colocando o Aston Villa em vantagem.

Na etapa final, o Newcastle tentou reagir com finalizações de Sven Botman e Yoane Wissa, que foi um dos destaques dos donos da casa. O Aston Villa também criou chances com Matty Cash, Ross Barkley e Ibrahim Mbaye, que entrou no lugar de Johan Manzambi, lesionado. Apesar de todas as oportunidades, o Villa saiu com o triunfo.

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✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 0 x 1 Aston Villa
🏆 Premier League 2026/2027 – 7ª rodada
📆 Quarta-feira (17), às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: St. James' Park, Newcastle upon Tyne (Inglaterra)
🥅 Gols: Johan Manzambi (AST), 35'/1ºT (0-1)
🟨 Cartões amarelos: Joelinton (NEW); Sven Botman (NEW); João Gomes (AST); Alysson (AST); Nico González (NEW); Yoane Wissa (NEW); William Osula (NEW); Malick Thiaw (NEW)

ESCALAÇÕES INICIAIS

Newcastle
Técnico: M. Jaissle
L. Horníček; Lewis Hall; Sven Botman; Malick Thiaw; Lewis Miley; Joelinton; Nico González; Harvey Barnes; Yoane Wissa; Joe Willock; Matias Fernandez-Pardo.
Entraram: D. Burn; William Osula; Bazoumana Touré.

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Aston Villa
Técnico: Unai Emery
Zion Suzuki; Aaron Wan-Bissaka; T. Mings; V. Lindelöf; Matty Cash; João Gomes; Boubacar Kamara; Johan Manzambi; Emiliano Buendía; Alysson; Nicolas Jackson.
Entraram: Ross Barkley; Pau Torres; Leon Goretzka; Ibrahim Mbaye; John McGinn.

*Texto produzido por IA, com a correção feita por humanos

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