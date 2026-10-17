Com brilho de dupla ex-Palmeiras, time de André Jardine vence clássico nos Emirados
Volante Breno deu assistência e lateral Kauan Santos marcou um gol na vitória por 2 a 0 do Shabab Al Ahli sobre o Al Ain, atual campeão da UAE Pro League
O Shabab Al Ahli, comandado pelo técnico brasileiro André Jardine, conquistou uma vitória importante neste sábado (17) ao bater o Al Ain por 2 a 0, em clássico válido pela sexta rodada da UAE Pro League, como é oficialmente chamado o Campeonato Emiradense.
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Com participação decisiva de dois brasileiros com passagem pela base do Palmeiras, o volante Breno, autor de uma assistência, e o lateral Kauan Santos, que balançou as redes, a equipe chegou a 13 pontos e assumiu a vice-liderança da competição, com a mesma pontuação do Al Jazira, que ainda entra em campo neste domingo, no encerramento da rodada.
O resultado ganha ainda mais relevância pelo peso do adversário. Atual campeão nacional, o Al Ain é o maior vencedor da história da UAE Pro League, com 15 títulos, seguido justamente pelo Shabab Al Ahli, dono de nove conquistas. A equipe de Jardine contou com dez brasileiros em campo durante o clássico. O iraniano Sardar Azmoun abriu o placar no fim do primeiro tempo, após assistência de Breno, e Kauan Santos fechou a vitória com passe de Juan Bezerra, atacante revelado nas categorias de base do Vasco.
— É uma vitória muito importante, pelo peso do clássico, pela qualidade do adversário e pelo momento da competição. Conseguimos fazer um grande jogo e transformar nosso desempenho em um resultado que nos coloca novamente entre os primeiros colocados. É importante valorizar o trabalho dos jogadores, mas também manter os pés no chão, porque a temporada exige muito de todos nós — afirmou Jardine, que desde junho comanda o Shabab Al Ahli, após ter sido tricampeão mexicano consecutivo pelo América.
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O triunfo sobre o Al Ain fecha uma semana positiva para o Shabab Al Ahli. Na quarta-feira, pela segunda rodada da Champions Asiática, a equipe já havia conquistado uma vitória expressiva fora de casa, por 2 a 1 sobre o Al Ittihad, na Arábia Saudita. Agora, os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (22), desta vez pelas oitavas de final da UAE President Cup.
مستحيييييييييييييييلللللللللللللللللللللللللل - لازم تشوف الهدف من بدايته .. شبيه دافيد لويز و مراوغته و كعب برينو و عرضية بيزيرا و من ثم هدف رائع https://t.co/t0DeZdIbkR— UAE Sport News 🇦🇪 (@action_news) October 17, 2026
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