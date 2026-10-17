Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atuação de Gabriel Jesus em Betis x Barcelona viraliza: 'Tem que ser'

Equipe venceu de goleada

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 15:58
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Jesus contra o Betis em jogo de futebol, disputando a bola perto da área.
Gabriel Jesus foi titular contra o Betis (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

O Barcelona venceu o Betis por 5 a 2 neste sábado (17), em partida válida pelo Campeonato Espanhol, e a atuação de Gabriel Jesus gerou forte repercussão nas redes sociais. O camisa 9 anotou o segundo gol da equipe catalã e chegou ao seu terceiro tento nesta temporada de La Liga.

➡️Ex-Fluminense vira assunto após confusão com Lamine Yamal: 'Entrou na mente'

Gabriel Jesus, que se desligou do Arsenal em definitivo para reforçar o elenco comandado por Hansi Flick, possui vínculo contratual com o clube espanhol até 2029.

continua após a publicidade

➡️Veja os gols de Barcelona x Betis; Lamine Yamal marcou à la Neymar

Veja algun comentários:

Gabriel Jesus, jogador do Barça, corre com a bola durante partida, com torcedores ao fundo.
Gabriel Jesus marcou o terceiro gol do Barcelona contra o Betis (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Como foram os gols da partida?

O tento de abertura da partida foi marcado por Lamine Yamal, que assinalou um golaço ao aplicar um drible desconcertante sobre a marcação, em uma jogada que remeteu ao estilo de Neymar.

O gol de empate dos donos da casa saiu aos 27 minutos da etapa inicial, quando Valentín Gómez aproveitou um cruzamento na área para balançar as redes de Joan García com uma cabeçada. O Barcelona voltou a se colocar em vantagem aos 41 minutos ainda do primeiro tempo, com Rodri subindo de cabeça após cobrança de escanteio de Fermín López.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na segunda etapa, aos nove minutos, Gabriel Jesus marcou o terceiro gol da equipe comandada por Hansi Flick. O atacante brasileiro, que havia tido um tento anulado instantes antes, mandou para o fundo das redes após receber passe de Lamine Yamal. Dois minutos mais tarde, o Betis descontou com Abdessamad Ezzalzouli, aproveitando uma recuperação de posse após erro de Fermín no meio-campo.

continua após a publicidade

Aos 17 minutos do segundo tempo, o goleiro da equipe mandante cometeu uma falha, permitindo que Eric García fizesse o quarto gol do time visitante. Na reta final Dani Olmo consolidou a goleada catalã. O camisa 20 recebeu na intermediária e, de fora da área, bateu colocado de perna direita no canto esquerdo do arqueiro adversário.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Yamal em duelo com jogador de uniforme verde e branco durante partida de futebol.

Fora de Campo

Ex-Fluminense vira assunto após confusão com Lamine Yamal: 'Entrou na mente'

Há 40 minutos
Poster do filme Camisas Negras: jogadores em campo, uniformes branco e preto, bandeiras ao fundo.

Vasco

Filme sobre os 'Camisas Negras' do Vasco ganha trailer e chega aos cinemas; assista

Há 2 horas
Estevão, jogador do Chelsea, com uniforme azul, segura a bola durante a partida.

Fora de Campo

Estêvão vira assunto após vitória do Chelsea na Premier League: 'Tem que pedir'

Há 3 horas
Felipe Melo com boné cinza, óculos escuros e casaco preto sorri ao ar livre, com grade e estrutura azul/amarela ao fundo

Fora de Campo

Fala de Felipe Melo sobre o Flamengo enlouquece torcedores: 'Era óbvio'

Há 20 horas
Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, olhando para frente

Corinthians

MP pede prisão preventiva de vice-presidente do Corinthians

Há 21 horas
Neymar e Yamal juntos em visita do atacante do Barcelona ao camisa do Peixe em 2025

Fora de Campo

Neymar comenta comparação com Lamine Yamal: 'Melhor do mundo'

Há 23 horas
Mais LANCE!
Troféu Larry O'Brien, de campeão da NBA (Foto: Reprodução / NBA)

ESPN e Disney+ exibem temporada 2026/27 da NBA com exclusividade nas Finais

Raphinha e Vinicius Júnior Vini Jr

Após 20 anos, Barcelona x Real Madrid volta a ter transmissão de graça no Brasil

Dois jogadores do Fluminense em campo, com uniformes listrados verde e grená, expressão concentrada.

Martinelli, do Fluminense, vira assunto após lesão: 'Quase impossível'

Ana Thais com uniforme do Sportv

Fala de Ana Thaís sobre futebol feminino do Corinthians divide opiniões

Filipe Luís durante vitória do Monaco na Conference League

Filipe Luís vira assunto no exterior após vitória do Monaco: 'Não foi'

Leo Jardim, treinador do Flamengo, faz sinal de positivo durante o empate entre Flamengo e Estudiantes.

Renato Maurício Prado detona Jardim após empate do Flamengo: 'Não aguento'

Leonardo Jardim em Estudiantes e Flamengo, pela Libertadores

Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate

Lucas Paquetá em ação durante Estudiantes e Flamengo, pela Libertadores

Lucas Paquetá vira assunto em Estudiantes x Flamengo: 'Displicente'

O atacante # 16 do Flamengo Samuel Lino e o zagueiro do Estudiantes, Eros Mancuso lutam pela bola durante a partida de ida da semifinal da Copa Libertadores entre o Estudiantes de La Plata da Argentina e o Flamengo do Brasil no estádio UNO Jorge Luis Hirschi em La Plata, província de Buenos Aires, em 15 de outubro de 2026.

Possível pênalti em Estudiantes x Flamengo gera revolta: 'Assalto'

Jogadores do Estudiantes e Flamengo durante confronto

Jornalista da ESPN detona arbitragem de Estudiantes e Flamengo: 'Vergonha'

Josh Wander em visita ao Estádio de São Januário

Fundador da 777, ex-dono da SAF do Vasco se declara culpado de fraude milionária

Evanilson marcou o gol da vitória do Bournemouth

Evanilson chama atenção em vitória do Bournemouth: 'Noite histórica'

Antony comemorando gol pelo Real Betis (Foto: Reprodução/X)

Antony tem casa assaltada durante Betis x Porto pela Champions League

Rafael Câmara de capacete, dentro do carro da Invicta Racing, durante o GP da Itália pela Fórmula 2

Web enlouquece com chegada de novo brasileiro na Fórmula 1: 'Teremos'