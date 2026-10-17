Ex-Flamengo comenta sobre futuro no Real Madrid: 'Por que não?'

Em entrevista ao portal espanhol As, Reinier, ex-jogador do Flamengo, de 24 anos, comentou sobre um possível retorno ao Real Madrid, onde foi contratado em janeiro de 2020 após se destacar pelo Rubro-Negro.

O atleta nunca disputou uma partida oficial pelo clube europeu e atuou apenas pelo Real Madrid Castilla, equipe B. Durante o período em que esteve vinculado ao Real, foi emprestado a clubes europeus como Borussia Dortmund (Alemanha), Frosinone (Itália), Girona e Granada (Espanha), mas não conseguiu se destacar, marcando poucos gols.

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Reinier, ex-Flamengo, atualmente defende o Atlético-MG (Foto: Tiago Caldas/Fotoarena/Folhapress)

Futuro de Reinier, ex-Flamengo

O meia admitiu que sua passagem pelo Real Madrid não foi como imaginava, mas ressaltou o amadurecimento pessoal e profissional que teve. Ele também comentou sobre os treinadores Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti, destacando que teve pouco contato com Ancelotti e que Zidane parecia apreciar seu estilo, mas que estava emprestado ao Dortmund durante o período em que o francês comandava o Real. Apesar das dificuldades, Reinier mantém a possibilidade de voltar a jogar na Espanha:

- Por que não? Quem não gostaria? - afirmou o atleta.

O Real Madrid, por sua vez, concordou em liberar Reinier para que ele se tornasse jogador em definitivo do Atlético-MG, mas manteve 50% dos direitos econômicos do atleta, garantindo participação em uma futura venda, conforme revelou o portal Correio Braziliense.

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Reinier avaliou positivamente suas experiências na Europa, apesar dos resultados aquém do esperado, destacando o carinho recebido nas cidades onde jogou e a importância do aprendizado em cada clube. A ida precoce para o Velho Continente pode ter influenciado sua adaptação, mas o meia tem mostrado evolução no futebol brasileiro, o que pode abrir portas para uma nova chance na Europa.

Reinier segue focado no Atlético-MG, onde tem contrato vigente, e ainda não há definição sobre uma possível transferência ou retorno ao futebol europeu.