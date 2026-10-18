Evanilson marca pelo terceiro jogo seguido e alcança marco histórico

A vitória do Bournemouth por 2 a 0 sobre o Sunderland, neste domingo (18), teve a assinatura de Evanilson, que marcou um gol e deu uma assistência para Tavernier anotar o outro. Esse foi o terceiro jogo seguido em que o atacante marca gol. Na temporada, são três bolas na rede e quatro assistências em nove jogos. Além disso, esse foi o gol de número 100 do brasileiro na carreira profissional.

Vindo de uma vitória histórica no meio da semana pela Liga Europa, o Bournemouth fez valer o fator casa e começou a construir a vitória ainda no início do primeiro tempo. Aos seis minutos, Evanilson serviu Tavernier para abrir o placar. E, também no início da segunda etapa, Evanilson ficou de frente para o goleiro, o tirou da jogada e, sem olhar, completou para o gol.

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Em clima de comemoração, o brasileiro relembrou o marco histórico que atingiu no confronto deste fim de semana de Premier League e destacou a última vitória pela Liga Europa:

- Sem palavras para tudo o que estou vivendo nesses últimos jogos. Muito bom poder voltar a marcar e ajudar o time em mais uma vitória. Alcançar essa marca de 100 jogos é especial para mim, e agradeço a todos os que estão comigo nessa caminhada. Conquistamos uma vitória histórica no meio da semana e voltamos a vencer diante do nosso torcedor, fortalecendo o nosso jogo em casa - afirmou.

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Evanilson esteve presente na vitória histórica pela Liga Europa (Foto: Divulgação/AFC Bournemouth)

Passagem do Evanilson, ex-Fluminense na Europa

Evanilson chegou ao Bournemouth em agosto de 2024, vindo do Porto, depois de construir sua reputação no futebol brasileiro. Sua carreira passou por Fluminense, Tombense, Šamorín e Porto, e foi em Portugal que ele se consolidou, com 37 gols em 96 jogos de liga pelo Porto.

Ele estreou em 25 de agosto de 2024, contra o Newcastle, e teve uma primeira temporada sólida na Inglaterra. Em 2025/26, foi presença constante no time de Andoni Iraola: 36 jogos na Premier League, 32 como titular, e seis gols. Abriu a campanha marcando na vitória por 1-0 sobre o Tottenham, mas terminou a temporada sem marcar nas últimas seis partidas, mesmo com o time em boa fase.

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O desempenho também despertou interesse no Brasil: o Flamengo queria contratá-lo e teve a primeira proposta rejeitada. Ainda assim, Evanilson tem contrato com o Bournemouth até junho de 2029 e segue como camisa 9 do clube, agora também na Liga Europa 2026/27.