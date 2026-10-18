Dibu Martínez é submetido a cirurgia por choque em jogo do Chelsea
Goleiro divulgou sucesso na operação realizada neste domingo (18)
Emiliano Martínez, goleiro do Chelsea e da seleção da Argentina, foi submetido a uma cirurgia na mandíbula nas últimas horas, depois de sofrer uma fratura. O lance ocorreu no segundo tempo da vitória dos Blues por 2 a 0 sobre o Everton, pela Premier League, no último sábado (17), no Hill Dickinson Stadium. O arqueiro se chocou com o defensor rival Branthwaite.
Segundo o Chelsea, o procedimento foi um sucesso, e o goleiro passa bem. Dibu Martinez publicou uma foto nas redes sociais, com uma mensagem para tranquilizar os torcedores:
— Obrigado a todos pelas mensagens. A operação foi bem. O mais importante é que ganhamos e sem sofrer gols. Em algumas semanas estarei de volta — escreveu o camisa 1.
O goleiro causou preocupação em todos os presentes ao cair após o choque e precisar até de oxigênio durante o atendimento médico. Depois de mais de oito minutos no gramado, foi retirado de maca, imobilizado, e levado direto a um hospital da região. Os exames identificaram a fratura na mandíbula.
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Lesão de Dibu Martinez, mas vitória do Chelsea
O Chelsea venceu o Everton por 2 a 0 neste sábado (17), no Hill Dickinson Stadium, pela sétima rodada da Premier League. Em um primeiro tempo truncado, com muitas faltas e poucas oportunidades, a melhor chance foi de Moisés Caicedo, que acertou o travessão em um chute de fora da área. Após o intervalo, Hato avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Pedro Neto abrir o placar. Com a vantagem, os Blues encontraram mais espaços, e o português voltou a marcar nos minutos finais, aproveitando o rebote de uma cobrança de falta. Com o resultado, o Chelsea chegou ao G4 do Campeonato Inglês.
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