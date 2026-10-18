Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dibu Martínez é submetido a cirurgia por choque em jogo do Chelsea

Goleiro divulgou sucesso na operação realizada neste domingo (18)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
18/10/2026 11:11
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Goleiro se lesionou após um choque no último confronto na Premier League (Foto: PETER POWELL / AFP)
Goleiro se lesionou após um choque no último confronto na Premier League (Foto: PETER POWELL / AFP)

Emiliano Martínez, goleiro do Chelsea e da seleção da Argentina, foi submetido a uma cirurgia na mandíbula nas últimas horas, depois de sofrer uma fratura. O lance ocorreu no segundo tempo da vitória dos Blues por 2 a 0 sobre o Everton, pela Premier League, no último sábado (17), no Hill Dickinson Stadium. O arqueiro se chocou com o defensor rival Branthwaite.

Segundo o Chelsea, o procedimento foi um sucesso, e o goleiro passa bem. Dibu Martinez publicou uma foto nas redes sociais, com uma mensagem para tranquilizar os torcedores:

continua após a publicidade
Dibu Martínez, faz post à torcida após operação (Foto: Reprodução)
Dibu Martínez, faz post à torcida após operação (Foto: Reprodução)

— Obrigado a todos pelas mensagens. A operação foi bem. O mais importante é que ganhamos e sem sofrer gols. Em algumas semanas estarei de volta — escreveu o camisa 1.

O goleiro causou preocupação em todos os presentes ao cair após o choque e precisar até de oxigênio durante o atendimento médico. Depois de mais de oito minutos no gramado, foi retirado de maca, imobilizado, e levado direto a um hospital da região. Os exames identificaram a fratura na mandíbula.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Lesão de Dibu Martinez, mas vitória do Chelsea

O Chelsea venceu o Everton por 2 a 0 neste sábado (17), no Hill Dickinson Stadium, pela sétima rodada da Premier League. Em um primeiro tempo truncado, com muitas faltas e poucas oportunidades, a melhor chance foi de Moisés Caicedo, que acertou o travessão em um chute de fora da área. Após o intervalo, Hato avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Pedro Neto abrir o placar. Com a vantagem, os Blues encontraram mais espaços, e o português voltou a marcar nos minutos finais, aproveitando o rebote de uma cobrança de falta. Com o resultado, o Chelsea chegou ao G4 do Campeonato Inglês.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Destaque do Bournemouth, atuação de Evanilson repercute (Foto: John Patrick Fletcher/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)

Fora de Campo

Europeus exaltam brasileiro na Premier League: 'Incrível'

Há 15 minutos
Premier League 2026/2027 - Leeds United x Manchester United

Onde Assistir

Leeds United x Manchester United: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
Bitello em ação pelo Dínamo de Moscou, da Rússia

Futebol Internacional

Na Rússia, Bitello deseja voltar ao Brasil e sonha com Seleção

Há 5 horas
Kauan Santos, revelado nas categorias de base do Palmeiras, hoje joga nos Emirados Arabes

Futebol Internacional

Cria do Palmeiras, Kauan Santos vive noite mágica em clássico nos Emirados Árabes

Há 14 horas
Comandante criticou diretamente a atuação da arbitragem neste duelo (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Futebol Internacional

Técnico detona arbitragem em goleada do Barcelona

Há 15 horas
José Mourinho, atual comandante do Real Madrid (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Flamengo

Ex-Flamengo comenta sobre futuro no Real Madrid: 'Por que não?'

Há 16 horas
Mais LANCE!
André Jardine

Com brilho de dupla ex-Palmeiras, time de André Jardine vence clássico nos Emirados

Juninho comemora gol marcado pelo Pumas na Liga MX

Juninho marca duas vezes, e Pumas volta a vencer na Liga Mexicana

Yamal e Gabriel Jesus em goleada do Barcelona (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Flick exalta atuação de ex-Palmeiras e Yamal em goleada do Barcelona

Aston Villa x Newcastle

Aston Villa vence Newcastle e respira na Premier League

Gabriel Jesus contra o Betis em jogo de futebol, disputando a bola perto da área.

Atuação de Gabriel Jesus em Betis x Barcelona viraliza: 'Tem que ser'

Lamine Yamal apoiado na bandeira de escanteio em Betis x Barcelona

Barcelona de Flick vence, e time tem melhor início de temporada da história; entenda

Jogador do PSG celebra em campo, camisa branca com logotipo Qatar Airways.

PSG vence o Strasbourg de virada e pressiona Monaco de Filipe Luís

Lamine Yamal x Neymar: as semelhanças dos craques

Lamine Yamal faz golaço e lembra Neymar: veja semelhanças

Lamine Yamal, Barcelona, comemora gol com os braços abertos em campo, torcida ao fundo.

Veja os gols de Barcelona x Betis; Lamine Yamal marcou à la Neymar

Jogadores do Monaco comemorando

Ex-rivais no Rio, Filipe Luís e Ancelotti duelam pela ponta na França

Goleiro do Liverpool FC, em uniforme amarelo, celebra com luvas azuis durante jogo da Premier League contra Brentford.

De virada, Liverpool vence o Brentford fora de casa na Premier League

Jogador do Manchester City comemora gol com os braços abertos em estádio lotado.

Com brilho de Haaland, Manchester City vence o Ipswich na Premier League

Estevão, jogador do Chelsea, com uniforme azul, segura a bola durante a partida.

Estêvão vira assunto após vitória do Chelsea na Premier League: 'Tem que pedir'