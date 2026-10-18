Leeds United x Manchester United: onde assistir, horário e escalações
Leeds United x Manchester United: pela 7ª rodada da Premier League 2026/2027.
Leeds United e Manchester United se enfrentam neste domingo (18), às 10h (horário de Brasília), no Elland Road, pela sétima rodada da Premier League. O confronto terá transmissão do Disney +. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Leeds United foi derrotado pelo Arsenal por 2 a 1, pela Premier League. Já o Manchester United perdeu para o Atlético de Madrid por 2 a 0, pela Liga dos Campeões. Pelo Campeonato Inglês, os Diabos Vermelhos empataram o último confronto por 1 a 1 com o Tottenham.
Na tabela de classificação, o Manchester United ocupa 13ª colocação, com sete pontos. O Leeds United, por dua vez, está em 7º lugar, com dez pontos.
Onde assistir
- Competição: Premier League (Temporada regular)
- 📅 Data: 18 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 10h (de Brasília)
- 📍 Local: Elland Road, Leeds, West Yorkshire
- 📺 Onde assistir: Disney +
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Premier League 2026/2027
Data e horário: 18 de Outubro de 2026, às 10h
Local: Elland Road, Leeds, West Yorkshire
Escalações prováveis:
Leeds United
Técnico: D. Farke
J. Trafford; T. Muharemović, N. Elvedi, J. Justin e G. Gudmundsson; J. Bogle, A. Tanaka e E. Ampadu; A. Stach, N. Okafor e D. Calvert-Lewin.
Manchester United
Técnico: M. Carrick
S. Lammens; A. Heaven, L. Martínez, H. Maguire e Diogo Dalot; Andrey Santos, C. Baleba e Y. Tielemans; Bruno Fernandes, M. Rashford e B. Mbeumo.
*Texto gerado por IA, revisado por humanos
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (18/10/2026)Há 4 horas
Onde Assistir
Goiás x Náutico: onde assistir, horário e escalaçõesHá 5 horas
Onde Assistir
Juventus II x Renate: onde assistir, horário e escalaçõesHá 6 horas
Onde Assistir
Giana Erminio x Union Brescia: onde assistir, horário e escalaçõesHá 6 horas
Onde Assistir
Dolomiti Bellunesi x Trento: onde assistir, horário e escalaçõesHá 6 horas
Onde Assistir
Cittadella x Arzignano Valchiampo: onde assistir, horário e escalaçõesHá 6 horas
Mais LANCE!