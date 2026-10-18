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Leeds United x Manchester United: onde assistir, horário e escalações

Leeds United x Manchester United: pela 7ª rodada da Premier League 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 10:08
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Premier League 2026/2027 - Leeds United x Manchester United
Onde assistir ao vivo a partida entre Leeds United e Manchester United pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Leeds United e Manchester United se enfrentam neste domingo (18), às 10h (horário de Brasília), no Elland Road, pela sétima rodada da Premier League. O confronto terá transmissão do Disney +. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Leeds United foi derrotado pelo Arsenal por 2 a 1, pela Premier League. Já o Manchester United perdeu para o Atlético de Madrid por 2 a 0, pela Liga dos Campeões. Pelo Campeonato Inglês, os Diabos Vermelhos empataram o último confronto por 1 a 1 com o Tottenham.

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Na tabela de classificação, o Manchester United ocupa 13ª colocação, com sete pontos. O Leeds United, por dua vez, está em 7º lugar, com dez pontos.

Onde assistir

  1. Competição: Premier League (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 18 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 10h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Elland Road, Leeds, West Yorkshire
  5. 📺 Onde assistir: Disney +
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Premier League 2026/2027
Data e horário: 18 de Outubro de 2026, às 10h
Local: Elland Road, Leeds, West Yorkshire

Escalações prováveis:

Leeds United
Técnico: D. Farke
J. Trafford; T. Muharemović, N. Elvedi, J. Justin e G. Gudmundsson; J. Bogle, A. Tanaka e E. Ampadu; A. Stach, N. Okafor e D. Calvert-Lewin.

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Manchester United
Técnico: M. Carrick
S. Lammens; A. Heaven, L. Martínez, H. Maguire e Diogo Dalot; Andrey Santos, C. Baleba e Y. Tielemans; Bruno Fernandes, M. Rashford e B. Mbeumo.

Elland Road, estádio do Leeds United
Ellian Road, local do duelo entre Leeds United e Manchester United (Foto: Reprodução X Leeds United)

*Texto gerado por IA, revisado por humanos

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