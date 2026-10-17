Lamine Yamal faz golaço e lembra Neymar: veja semelhanças

O golaço de Lamine Yamal contra o Bétis, neste sábado (17), pelo Campeonato Espanhol, despertou uma sensação familiar nos torcedores: a de estar diante de uma jogada que Neymar poderia ter protagonizado. A habilidade para desconcertar os adversários, a criatividade e a confiança para tentar movimentos improváveis ajudam a explicar a associação entre os dois atacantes.

A comparação não surgiu por acaso. Yamal já declarou que Neymar foi seu ídolo na infância, período em que acompanhava vídeos do brasileiro e tentava reproduzir seus movimentos. A admiração também ultrapassou o campo, com referências nas comemorações e no estilo pessoal.

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A seguir, o Lance! reúne cinco momentos que ajudam a entender por que, em determinadas jogadas, Yamal e Neymar parecem se confundir.

O golaço contra o Bétis e a assinatura do futebol-arte

O lance deste sábado é o ponto de partida para a comparação. Yamal voltou a mostrar a capacidade de resolver uma jogada com habilidade individual e repertório técnico, características que marcaram a passagem de Neymar pelo Barcelona.

Mais do que o resultado da jogada, o que aproxima os dois é a maneira de jogar: improvisar diante da marcação, mudar o ritmo da ação e encontrar soluções que nem sempre parecem óbvias. Neymar construiu boa parte de sua identidade no futebol justamente com esse tipo de recurso. Yamal, por sua vez, demonstra cada vez mais confiança para assumir o protagonismo ofensivo do time catalão.

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A semelhança não significa que os dois sejam jogadores idênticos, mas ajuda a explicar a lembrança imediata do brasileiro quando o espanhol protagoniza lances de habilidade.

O drible que virou espetáculo contra o Galatasaray

Poucos dias antes do duelo com o Bétis, Yamal já havia protagonizado uma jogada que tomou conta da imprensa internacional. Na vitória do Barcelona por 4 a 1 sobre o Galatasaray, pela Champions League, o atacante utilizou uma sequência de movimentos para tentar superar a marcação dentro da área e terminou a jogada com uma assistência para Anthony Gordon.

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O lance chamou a atenção pela tentativa de uma espécie de rabona, seguida de um movimento com a sola da chuteira. O próprio jogador brincou ao definir o recurso como uma "quase rabona".

O jornal espanhol Marca destacou a dificuldade da jogada, enquanto outros veículos também repercutiram a habilidade do camisa 10. É o tipo de lance que remete ao repertório de Neymar: a tentativa de encontrar uma saída inesperada mesmo em espaços curtos e sob pressão.

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O ídolo que Yamal nunca escondeu

Aqui, a conexão entre os dois deixa de ser apenas uma impressão de quem assiste aos jogos. Yamal já falou abertamente sobre a influência de Neymar em sua formação como jogador.

Em entrevista aos canais oficiais de LaLiga, em 2024, o espanhol explicou que acompanhava os vídeos do brasileiro quando era criança e admirava sua maneira de jogar. Na ocasião, fez uma distinção entre a qualidade de Messi e sua preferência pessoal pelo futebol de Neymar.

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— Eu amava o jeito que o Neymar jogava e tudo o que ele era — afirmou Yamal.

O relato ajuda a explicar por que certos movimentos do jovem atacante lembram o brasileiro. Não se trata apenas de coincidência técnica: parte desse repertório foi observada e admirada durante a infância do espanhol.

A comemoração que atravessou gerações

A influência de Neymar também apareceu fora das quatro linhas. Na comemoração do título da Eurocopa de 2024, Yamal e Nico Williams reproduziram a coreografia da música "Tchu tcha tcha", da dupla João Lucas e Marcelo.

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A cena fez os torcedores brasileiros lembrarem de Neymar, que também havia comemorado um gol com a mesma dança em 2012, quando defendia o Santos.

O episódio foi destacado pelo jornal espanhol El País em uma reportagem sobre as referências do jovem atacante ao brasileiro. A conexão é simbólica: Neymar popularizou comemorações que misturavam futebol, música e cultura brasileira, enquanto Yamal incorporou algumas dessas referências à própria trajetória.

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Neymar retribui a admiração e coloca Yamal no topo

A relação entre os dois ganhou um novo capítulo nesta semana. Neymar compartilhou nas redes sociais uma comparação estatística entre seu desempenho pelo Paris Saint-Germain na temporada 2017/18 e os números de Yamal no início da temporada 2026/27 pelo Barcelona.

Ao publicar o comparativo, o brasileiro escreveu: "Melhor do mundo", em referência ao espanhol. O levantamento colocava lado a lado os números de Neymar, que registrou 25 gols e 16 assistências em 27 partidas naquela temporada pelo PSG, e os de Yamal nos dez primeiros jogos da atual campanha pelo Barcelona: oito gols e nove assistências, conforme os dados apresentados na publicação compartilhada.

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O elogio tem um significado especial porque parte de um jogador que serviu de inspiração para Yamal. Se o espanhol cresceu observando os movimentos do brasileiro, agora recebe do próprio ídolo o reconhecimento pelo futebol que apresenta.

Enquanto Lamine Yamal brilha na Europa, Neymar vai entrar em campo neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será no Maracanã.

No fim, a semelhança mais importante talvez esteja justamente aí: Yamal tem características próprias e ainda constrói sua história, mas não esconde a influência de Neymar. E o brasileiro, por sua vez, reconhece no jovem espanhol atributos que fizeram dele um dos nomes mais comentados do futebol mundial.