Estêvão vira assunto após vitória do Chelsea na Premier League: 'Tem que pedir'
Equipe venceu por 2 a 0
O Chelsea venceu o Everton por 2 a 0 neste sábado (17), em partida válida pela Premier League, e Estêvão virou assunto nas redes sociais. O jogador não saiu do banco de reservas em nenhum momento do confronto e segue em baixa na equipe.
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Estêvão soma apenas 54 minutos em sete rodadas da atual edição do Campeonato Inglês sob o comando de Xabi Alonso. Os gols dos Blues foram marcados por Pedro Neto.
Veja alguns comentários:
Como foi o jogo
O Chelsea venceu o Everton por 2 a 0 neste sábado (17), no Hill Dickinson Stadium, pela sétima rodada da Premier League. Em um primeiro tempo truncado, com muitas faltas e poucas oportunidades, a melhor chance foi de Moisés Caicedo, que acertou o travessão em um chute de fora da área. Após o intervalo, Hato avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Pedro Neto abrir o placar. Com a vantagem, os Blues encontraram mais espaços, e o português voltou a marcar nos minutos finais, aproveitando o rebote de uma cobrança de falta. Com o resultado, o Chelsea chegou ao G4 do Campeonato Inglês.
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