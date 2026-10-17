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Flamengo terá clássico com Botafogo no NBB de portões fechados por causa de Vasco x Boca

Clube anunciou que a partida sairá do Maracanãzinho e criticou decisão judicial

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 15:39
Atualizado há 0 minutos
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Estádio do Maracanã ao entardecer, arquibancadas iluminadas em vermelho e verde, cidade iluminada ao redor.
Maracanã nas cores de Flamengo e Fluminense (Foto: Divulgação)

O Flamengo anunciou, neste sábado (17), a mudança de local e horário do clássico com o Botafogo, pela segunda rodada do NBB 2026/27, em razão da partida entre Vasco e Boca Juniors pela Sul-Americana no Maracanã. Inicialmente marcada para as 20h30 de terça-feira, no Maracanãzinho, a partida será disputada às 18h, no Tijuca Tênis Clube, com portões fechados. Em comunicado, o clube criticou a decisão judicial que provocou a alteração.

A mudança ocorre após decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em ação movida pela Vasco contra a Fla-Flu Serviços, empresa responsável pela administração do Maracanã. O processo envolve a realização da partida entre Vasco e Boca Juniors na mesma data.

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Embora não seja parte da ação, o Flamengo afirmou ter sido diretamente afetado pela disputa. O clube ressaltou que o clássico com o Botafogo estava previsto no calendário oficial do NBB desde agosto e que ingressos já haviam sido comercializados.

Em nota, o Rubro-Negro lamentou a decisão e destacou que o planejamento para a partida havia sido realizado meses antes do ajuizamento da ação pelo Vasco.

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— O Flamengo lamenta a decisão, especialmente porque o clássico já estava previsto no calendário oficial do NBB desde agosto, antes mesmo do ajuizamento da ação pelo Vasco, com ingressos já comercializados. Embora não seja parte do processo, o Clube foi diretamente afetado por uma disputa alheia ao seu planejamento esportivo — afirmou o clube.

Segundo o Flamengo, uma nova remarcação não foi possível devido aos compromissos previamente assumidos pelo clube e pela Liga Nacional de Basquete (LNB). O curto intervalo entre a intimação judicial e a realização do confronto também inviabilizou a obtenção das autorizações necessárias para receber torcedores em outra arena.

Com isso, o clássico será realizado sem público no Tijuca Tênis Clube. Os torcedores que já haviam comprado ingressos para a partida no Maracanãzinho serão integralmente reembolsados.

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Jogadores do time de basquete do Flamengo
Jogadores do time de basquete do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Veja a nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a partida contra o Botafogo, válida pela segunda rodada do NBB CAIXA 2026/27, marcada para terça-feira (20), será realizada às 18h, no Tijuca Tênis Clube, com portões fechados, e não mais às 20h30, no Maracanãzinho, como inicialmente previsto.

A alteração decorre de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferida em ação movida pela Vasco da Gama SAF contra a Fla-Flu Serviços, empresa responsável pela administração do Maracanã, para a realização da partida contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana, na mesma data.

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O Flamengo lamenta a decisão, especialmente porque o clássico já estava previsto no calendário oficial do NBB desde agosto, antes mesmo do ajuizamento da ação pelo Vasco, com ingressos já comercializados. Embora não seja parte do processo, o Clube foi diretamente afetado por uma disputa alheia ao seu planejamento esportivo.

A remarcação se mostrou inviável diante dos compromissos previamente assumidos pelo Flamengo e pela Liga Nacional de Basquete (LNB). Além disso, o curto prazo entre a intimação judicial e a partida impossibilitou a obtenção das autorizações necessárias para receber público em outra arena. Os ingressos adquiridos serão integralmente reembolsados, conforme orientações a serem divulgadas pelos canais oficiais do Clube.

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O Flamengo respeita e cumprirá a decisão judicial, mas lamenta que uma partida organizada com meses de antecedência seja privada da presença da torcida, especialmente em uma modalidade tão representativa de sua história. O Clube ressalta, ainda, os impactos esportivos, operacionais e financeiros decorrentes da medida, reafirmando seu compromisso com a valorização do basquete rubro-negro."

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