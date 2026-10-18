Ídolo holandês compara Marcos Leonardo a fracasso do Ajax

Ronald de Boer expressou preocupação com o desempenho de Marcos Leonardo desde sua chegada ao Ajax, ressaltando que o atacante perdeu pelo menos cinco chances claras de gol que deveriam ter sido convertidas facilmente. Para o ex-jogador, o valor investido na contratação, cerca de 20 milhões de euros (que gira em torno de R$ 146 milhões), justifica cobranças mais severas e resultados mais consistentes.

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Hans van der Zee, ex-chefe de observação técnica do Ajax, também criticou o brasileiro, afirmando que ele ainda não causou o impacto esperado e questionando a adequação da contratação para o time holandês.

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De Boer foi além ao comparar Marcos Leonardo a Iván Gabrich, que, em 1996, foi contratado pelo Ajax durante a gestão de Louis van Gaal, mas não conseguiu se firmar, encerrando sua passagem sem gols em dez jogos do campeonato nacional. Embora reconheça que Marcos Leonardo não seja exatamente um Gabrich, o ex-jogador acredita que, no momento, o brasileiro vive uma situação semelhante.

Apesar das críticas, De Boer destacou qualidades do atacante, como sua movimentação sem a bola e a precisão nas finalizações, apontando que ainda há potencial a ser explorado.

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Marcos Leonardo, de 23 anos, iniciou sua carreira no Santos, passou pelo Benfica e pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde teve desempenho expressivo. Agora, enfrenta o desafio de se adaptar novamente ao futebol europeu, em um clube conhecido pela exigência técnica e pelo desenvolvimento de jovens talentos.

O próximo compromisso do Ajax será decisivo para Marcos Leonardo mostrar evolução e justificar o investimento feito pelo clube, que espera maior regularidade e aproveitamento do atacante nas próximas partidas.

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Marcos Leonardo estava no Al Hilal antes de sair para o Ajax, da Holanda (Foto: Divulgação/Al Hilal)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.