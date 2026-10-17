O lateral brasileiro Kauan Santos, revelado nas categorias de base do Palmeiras, foi decisivo na vitória do Shabab Al Ahli por 2 a 0 sobre o Al Ain, neste sábado (17), pela UAE Pro League. O jovem marcou um dos gols do triunfo no clássico entre dois dos maiores campeões do futebol emiradense, resultado que levou sua equipe à vice-liderança da competição.

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O gol teve um significado especial para Kauan, que balançou as redes pela primeira vez na atual temporada. Após a partida, o brasileiro comemorou o feito e destacou a importância de marcar justamente em um confronto direto contra um dos principais rivais do clube.

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- Ah, feliz demais por poder marcar o gol logo em um clássico. Eu já tinha dado assistências, mas ainda não havia marcado e o gol saiu em um momento muito importante, em um clássico, contra um adversário direto da gente, então é só celebrar e agradecer a Deus por esse presente. Foi um jogo duro, clássico é sempre desse jeito, mas a gente contou com o apoio da nossa torcida e conquistamos uma vitória importante - comentou o cria do Palmeiras.

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Com o resultado, o Shabab Al Ahli chegou aos 13 pontos e assumiu a segunda colocação após seis rodadas, mantendo-se na disputa pelas primeiras posições. A equipe soma quatro vitórias, um empate e uma derrota na competição.

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