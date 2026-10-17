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Flick exalta atuação de ex-Palmeiras e Yamal em goleada do Barcelona

Técnico do clube catalão exaltou a atuação de Yamal

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
17/10/2026 17:40
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Yamal e Gabriel Jesus em goleada do Barcelona (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)
Yamal e Gabriel Jesus em goleada do Barcelona (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Após vitória do Barcelona por 5 a 2 sobre o Betis, técnico do clube catalão ressaltou o desempenho do jovem talento Lamine Yamal e mencionou que o foco está no próximo confronto contra o PSG e o Real Madrid.

Em jogo realizado em Sevilha, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, celebrou a vitória por goleada sobre o Betis, destacando a atuação coletiva da equipe e o desempenho da jovem estrela, que considera o melhor jogador do mundo atualmente.

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Estrela de Yamal brilha em goleada do Barcelona

Hansi Flick expressou grande satisfação com o desempenho do Barcelona na partida contra o Betis, ressaltando a intensidade e a qualidade do jogo coletivo. O treinador alemão elogiou especialmente Lamine Yamal, de apenas 19 anos, destacando seu comprometimento e maturidade, apesar da pressão e da carga de minutos acumulada tanto no clube quanto na seleção:

- Se você assistir ao primeiro gol que ele marcou, é incrível. Para mim, ele é, atualmente, o melhor jogador do mundo. Estou muito satisfeito com o desempenho dele, adoro vê-lo jogar. Ele está sob muita pressão, mas está 100% concentrado e comprometido. É assim que se formam os grandes jogadores - afirmou o técnico do Barcelona.

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O comandante também destacou a necessidade de priorizar a recuperação dos atletas diante da sequência exigente do calendário, que inclui confrontos decisivos contra PSG e Real Madrid. Ele mencionou que ainda aguardam avaliação sobre as condições de Eric Garcia, que saiu do jogo sentindo um incômodo, e de Gerard Martín, que também terminou a partida com problemas físicos:

- O mais importante agora é nos recuperarmos. Depois, teremos que ver como vamos distribuir os minutos e escolher os onze jogadores. Acho que é só um tropeço, mas temos que esperar. Gerard Martín também terminou com problemas - concluiu o comandante.

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Comandante do Barcelona destacou a atuação de Yamal contra o Betis (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)
Comandante do Barcelona destacou a atuação de Yamal contra o Betis (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Futuro catalão na atual temporada

O técnico reconheceu o mérito do Betis, que apresentou velocidade e intensidade durante o jogo, mas reforçou que o Barcelona mereceu a vitória graças ao alto nível exibido. Flick finalizou destacando o ambiente positivo no vestiário e a importância de manter todos os jogadores motivados, inclusive aqueles com menos minutos em campo, ressaltando que a qualidade dos treinos é fundamental para o desempenho nas partidas.

O Barcelona agora se prepara para os próximos desafios contra PSG e Real Madrid, com foco na recuperação física dos jogadores e na definição da escalação ideal para manter o ritmo vencedor.

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