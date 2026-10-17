Técnico detona arbitragem em goleada do Barcelona

Após vitória do Barcelona por 5 a 2 sobre o Betis, técnico dos Verdiblancos criticou diretamente o desempenho da arbitragem durante o confronto contra o clube catalão. Na situação, o comandante afirmou que a equipe de VAR afetou diretamente o resultado da partida.

O confronto entre Betis e Barcelona foi marcado por um jogo movimentado e muitos gols, mas também por polêmicas envolvendo a arbitragem. Pellegrini destacou que a derrota não refletiu o que ocorreu em campo, citando decisões que considerou incompreensíveis, como a expulsão de Facundo Bernal, que deixou o time com um jogador a menos em uma jogada que classificou como absurda.

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Pellegrini contestou um dos gols marcados pelo Barcelona (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

VAR afetou diretamente em goleada aplicada pelo Barcelona?

Um dos principais pontos de contestação foi a anulação do gol de empate do Betis, marcado por Lo Celso ainda no primeiro tempo. A arbitragem anulou o lance, alegando toque de mão de Cucho Hernández no início da jogada, decisão que Pellegrini contestou veementemente, argumentando que o jogador tentou defender a bola com o peito e que o toque de mão não teve influência no lance, já que ocorreu a 30 metros do gol adversário.

Além disso, o técnico criticou a falta de revisão do VAR em um lance do terceiro gol do Barcelona, quando um jogador adversário levantou o pé na cabeça de Bernal, e questionou a expulsão do seu atleta, que ocorreu após uma confusão com Lamine Yamal. Pellegrini explicou que ambos os jogadores receberam cartão amarelo por provocações e empurrões, mas apenas Bernal foi expulso.

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No campo, o Barcelona abriu o placar com Lamine Yamal, que marcou um belo gol após jogada individual. O Betis empatou com Valentín Gómez, mas Rodri recolocou os catalães na frente antes do intervalo. No segundo tempo, Gabriel Jesus teve um gol anulado por impedimento, mas logo depois marcou o terceiro gol do Barcelona. O Betis descontou com Abde Ezzalzouli, mas a expulsão de Bernal complicou a reação dos donos da casa.

Com um jogador a mais, o Barcelona dominou o restante da partida. Eric García marcou o quarto gol após cobrança de falta e desvio, e Dani Olmo fechou o placar em 5 a 2, aproveitando uma oportunidade livre de marcação. O técnico Hansi Flick ainda promoveu o retorno do atacante brasileiro Raphinha, recuperado de lesão, durante a etapa final.