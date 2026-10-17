Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Técnico detona arbitragem em goleada do Barcelona

Na situação, o Betis foi goleado por 5 a 2

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
17/10/2026 19:34
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Comandante criticou diretamente a atuação da arbitragem neste duelo (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)
Comandante criticou diretamente a atuação da arbitragem neste duelo (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Após vitória do Barcelona por 5 a 2 sobre o Betis, técnico dos Verdiblancos criticou diretamente o desempenho da arbitragem durante o confronto contra o clube catalão. Na situação, o comandante afirmou que a equipe de VAR afetou diretamente o resultado da partida.

O confronto entre Betis e Barcelona foi marcado por um jogo movimentado e muitos gols, mas também por polêmicas envolvendo a arbitragem. Pellegrini destacou que a derrota não refletiu o que ocorreu em campo, citando decisões que considerou incompreensíveis, como a expulsão de Facundo Bernal, que deixou o time com um jogador a menos em uma jogada que classificou como absurda.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pellegrini contestou um dos gols marcados pelo Barcelona (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)
Pellegrini contestou um dos gols marcados pelo Barcelona (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

VAR afetou diretamente em goleada aplicada pelo Barcelona?

Um dos principais pontos de contestação foi a anulação do gol de empate do Betis, marcado por Lo Celso ainda no primeiro tempo. A arbitragem anulou o lance, alegando toque de mão de Cucho Hernández no início da jogada, decisão que Pellegrini contestou veementemente, argumentando que o jogador tentou defender a bola com o peito e que o toque de mão não teve influência no lance, já que ocorreu a 30 metros do gol adversário.

Além disso, o técnico criticou a falta de revisão do VAR em um lance do terceiro gol do Barcelona, quando um jogador adversário levantou o pé na cabeça de Bernal, e questionou a expulsão do seu atleta, que ocorreu após uma confusão com Lamine Yamal. Pellegrini explicou que ambos os jogadores receberam cartão amarelo por provocações e empurrões, mas apenas Bernal foi expulso.

continua após a publicidade

No campo, o Barcelona abriu o placar com Lamine Yamal, que marcou um belo gol após jogada individual. O Betis empatou com Valentín Gómez, mas Rodri recolocou os catalães na frente antes do intervalo. No segundo tempo, Gabriel Jesus teve um gol anulado por impedimento, mas logo depois marcou o terceiro gol do Barcelona. O Betis descontou com Abde Ezzalzouli, mas a expulsão de Bernal complicou a reação dos donos da casa.

Com um jogador a mais, o Barcelona dominou o restante da partida. Eric García marcou o quarto gol após cobrança de falta e desvio, e Dani Olmo fechou o placar em 5 a 2, aproveitando uma oportunidade livre de marcação. O técnico Hansi Flick ainda promoveu o retorno do atacante brasileiro Raphinha, recuperado de lesão, durante a etapa final.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
José Mourinho, atual comandante do Real Madrid (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Flamengo

Ex-Flamengo comenta sobre futuro no Real Madrid: 'Por que não?'

Há 1 hora
André Jardine

Futebol Internacional

Com brilho de dupla ex-Palmeiras, time de André Jardine vence clássico nos Emirados

Há 1 hora
Juninho comemora gol marcado pelo Pumas na Liga MX

Futebol Internacional

Juninho marca duas vezes, e Pumas volta a vencer na Liga Mexicana

Há 1 hora
Yamal e Gabriel Jesus em goleada do Barcelona (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Futebol Internacional

Flick exalta atuação de ex-Palmeiras e Yamal em goleada do Barcelona

Há 1 hora
Aston Villa x Newcastle

Futebol Internacional

Aston Villa vence Newcastle e respira na Premier League

Há 2 horas
Gabriel Jesus contra o Betis em jogo de futebol, disputando a bola perto da área.

Fora de Campo

Atuação de Gabriel Jesus em Betis x Barcelona viraliza: 'Tem que ser'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Lamine Yamal apoiado na bandeira de escanteio em Betis x Barcelona

Barcelona de Flick vence, e time tem melhor início de temporada da história; entenda

Jogador do PSG celebra em campo, camisa branca com logotipo Qatar Airways.

PSG vence o Strasbourg de virada e pressiona Monaco de Filipe Luís

Lamine Yamal x Neymar: as semelhanças dos craques

Lamine Yamal faz golaço e lembra Neymar: veja semelhanças

Lamine Yamal, Barcelona, comemora gol com os braços abertos em campo, torcida ao fundo.

Veja os gols de Barcelona x Betis; Lamine Yamal marcou à la Neymar

Jogadores do Monaco comemorando

Ex-rivais no Rio, Filipe Luís e Ancelotti duelam pela ponta na França

Goleiro do Liverpool FC, em uniforme amarelo, celebra com luvas azuis durante jogo da Premier League contra Brentford.

De virada, Liverpool vence o Brentford fora de casa na Premier League

Jogador do Manchester City comemora gol com os braços abertos em estádio lotado.

Com brilho de Haaland, Manchester City vence o Ipswich na Premier League

Estevão, jogador do Chelsea, com uniforme azul, segura a bola durante a partida.

Estêvão vira assunto após vitória do Chelsea na Premier League: 'Tem que pedir'

Jogadores do Atlético de Madrid se abraçam, torcedores ao fundo.

Campeão do mundo decide e Atlético vence o Espanyol na La Liga

José Mourinho cumprimenta Vini Jr em jogo de pré-temporada do Real Madrid

Mourinho defende Vinicius Júnior: 'Se fosse eu, não estaria aqui'

Goleiro de amarelo disputando bola com jogadores de branco e azul, em estádio com torcida ao fundo.

Dibu Martínez sai de maca após choque de cabeça em jogo do Chelsea

Presidente da La Liga, Javier Tebas em evento na CBF

Tebas rebate Real Madrid após comparação com propaganda 'nazista'

Raphinha e Yamal comemoram gol do Barcelona em La Liga

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (17/10/2026)