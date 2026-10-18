Jornal europeu rasga elogios a ex-Palmeiras: 'Chegou para ser'

O ex-Palmeiras, Gabriel Jesus, roubou a cena no início da temporada europeia e chamou a atenção da imprensa espanhola. Com quatro gols e uma assistência em apenas sete partidas com a camisa do Barcelona, o brasileiro foi um dos destaques da goleada por 5 a 2 sobre o Real Betis, no último sábado (17), em La Cartuja.

O jornal espanhol Sport não poupou elogios e destacou que o brasileiro se tornou um jogador fundamental para o elenco espanhol.

➡️Técnico detona arbitragem em goleada do Barcelona

Ex-Palmeiras é destaque do Barcelona

De acordo com o portal espanhol, Gabriel Jesus se tornou destaque e uma peça-chave para o elenco de Flick, o qual está aproveitando o grande momento do ex-Palmeiras:

continua após a publicidade

— Está respondendo brilhantemente, aproveitando ao máximo cada minuto que Flick lhe dá. Ele chegou para ser reserva de Raphinha e, com a lesão de Raphinha, assumiu a responsabilidade de provar que é um jogador confiável — escreveu o diário.

Gabriel Jesus tem sido uma surpresa no Barcelona. Sem espaço no Arsenal, o atacante chegou a cogitar ouvir propostas de mercados de menor expressão no exterior. Acabou contratado pelos catalães na reta final da janela, por uma pechincha: 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ex-Palmeiras e Arsenal, Gabriel Jesus soma bons números pelo Barcelona em 2026 (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Respondendo à altura

Sob forte desconfiança, principalmente pelo excesso de lesões nos últimos anos, o brasileiro virou a solução inesperada para o time de Hansi Flick, que perdeu Raphinha recentemente. O atacante, que também convive com problemas musculares, se machucou na última Data Fifa, defendendo a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Os números ajudam a explicar o elogio. Em 234 minutos com a camisa blaugrana, Gabriel Jesus balançou as redes quatro vezes, média de um gol a cada 58 minutos, e ainda deu uma assistência. Diante do Betis, ele marcou duas vezes, mas um dos gols foi anulado pelo VAR.

O ritmo será testado nos próximos dois compromissos, ambos de peso. Primeiro, o Barcelona encara o PSG, fora de casa, pela Uefa Champions League. Depois, recebe o Real Madrid no Camp Nou, no clássico por LALIGA.