O Barcelona de Hansi Flick segue quebrando recordes na temporada 2026/27. Neste sábado (17), a equipe venceu o Betis por 5 a 2, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, e manteve os 100% de aproveitamento na competição. Os gols do time catalão foram marcados por Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia e Olmo, que contribuíram para a sequência histórica do time catalão. Gómez e Abdessamad Ezzalzouli descontaram.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 27 pontos na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, cinco a mais do que o vice-líder Atlético de Madrid, que também venceu na rodada (1 a 0 sobre o Espanyol). O Bétis seguiu na terceira posição, com 19. O próximo compromisso dos culés será diante do Real Madrid, no Camp Nou.

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Entenda o recorde

Antes da partida, o Barcelona já havia conquistado dez vitórias nos dez primeiros compromissos oficiais da temporada, considerando La Liga e Champions League. Com o resultado em Sevilha, chegou a 11 triunfos consecutivos. No Campeonato Espanhol, a marca de nove vitórias nas nove primeiras rodadas iguala o recorde absoluto da competição, estabelecido pelo Real Madrid em 1968/69. O clube catalão, porém, alcançou um feito inédito em sua própria história ao vencer os dez primeiros jogos oficiais e ampliar a sequência para 11.

O início da segunda temporada de Flick também permite uma comparação com outras equipes históricas do Barcelona. Ao longo das décadas, diferentes treinadores conduziram o clube a campanhas expressivas nas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. A seguir, confira cinco dos principais começos de temporada do time catalão, considerando os resultados após nove jogos de La Liga e, como critério de desempate, o saldo de gols.

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Barcelona de Hansi Flick — temporada 2026/27

O Barcelona de Hansi Flick ocupa o primeiro lugar do ranking após vencer as nove primeiras partidas de La Liga. O triunfo sobre o Betis consolidou uma sequência perfeita no campeonato, que se soma às vitórias na Champions League. A equipe chegou ao confronto deste sábado com dez triunfos consecutivos em jogos oficiais e ampliou a marca para 11 após superar o time de Manuel Pellegrini. O desempenho confirma o melhor início da história do clube, considerando todas as competições.

Outro destaque é o poder ofensivo. Em setembro, após a vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander, o Barcelona havia marcado 33 gols e sofrido seis nos sete primeiros jogos da temporada. A equipe não apresentava um começo tão produtivo há 111 anos. Com Gabriel Jesus, Lamine Yamal e os demais jogadores do setor ofensivo contribuindo para a campanha, Flick transformou a equipe em uma das principais atrações do futebol europeu.

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Barcelona de Ernesto Valverde — temporada 2017/18

O time comandado por Ernesto Valverde iniciou a temporada 2017/18 com oito vitórias e um empate nas nove primeiras rodadas de La Liga. A equipe somou 25 pontos e construiu um saldo de gols de 23, com 26 tentos marcados e apenas três sofridos. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o desempenho defensivo e ofensivo tornou aquela largada a melhor da história do clube até então, considerando o recorte das nove primeiras partidas do campeonato.

A campanha teve Lionel Messi como uma das principais referências ofensivas e mostrou uma equipe equilibrada, capaz de controlar os adversários e aproveitar as oportunidades de gol. A diferença em relação ao Barcelona atual está no aproveitamento: enquanto Valverde somou oito vitórias e um empate, Flick venceu todos os nove compromissos iniciais. O saldo de gols de 23, entretanto, mostra que o time de 2017/18 também teve uma largada excepcional.

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Barcelona de Gerardo Martino — temporada 2013/14

O Barcelona de Gerardo 'Tata' Martino começou a edição 2013/14 com oito vitórias consecutivas em La Liga, igualando a melhor sequência inicial do clube na competição. O time venceu os oito primeiros jogos, mas empatou sem gols com o Osasuna na nona rodada. Até aquele momento, a equipe havia marcado 28 gols e sofrido seis, com saldo positivo de 22.

O início de Martino foi tão expressivo que, em setembro de 2013, o próprio Barcelona destacou que a vitória sobre o Almería havia representado a sétima consecutiva no campeonato, um recorde do clube naquele momento. Na ocasião, o time somava 24 gols marcados e cinco sofridos em sete partidas. A equipe tinha um ataque produtivo e aproveitava o talento de Lionel Messi, Neymar, Alexis Sánchez e Pedro, mas a sequência perfeita terminou antes de alcançar a nona vitória.

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Barcelona de Tito Vilanova — temporada 2012/13

O Barcelona de Tito Vilanova também começou a temporada 2012/13 com oito vitórias e um empate nas nove primeiras rodadas de La Liga. A equipe marcou 29 gols e sofreu 11, registrando saldo de 18. O desempenho chamou a atenção pela capacidade ofensiva e pela manutenção do estilo de jogo associado ao clube, com posse de bola, movimentação e participação constante dos meio-campistas na construção das jogadas.

A equipe continuou avançando na competição e estabeleceu novas marcas nas rodadas seguintes. Em novembro de 2012, depois de vencer o Celta, o Barcelona chegou a nove vitórias em dez partidas e superou o recorde anterior do clube naquele recorte. Mais adiante, Vilanova conduziu o time a 13 vitórias e um empate nas primeiras 14 rodadas, estabelecendo naquele momento o melhor início da história de La Liga. A campanha terminou com o título espanhol e 100 pontos.

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Barcelona de Louis van Gaal — temporada 1997/98

Na temporada 1997/98, o Barcelona de Louis van Gaal registrou oito vitórias e um empate nas nove primeiras rodadas de La Liga. A equipe marcou 23 gols e sofreu oito, com saldo de 15. Embora os números ofensivos fossem inferiores aos dos times de Valverde, Martino e Vilanova nos respectivos recortes, a campanha entrou para a história do clube e serviu de referência para as gerações seguintes.

O trabalho de Van Gaal marcou o início de um período vitorioso. Naquela temporada, o Barcelona conquistou o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei, formando uma equipe que combinava nomes experientes e jovens talentos. O desempenho nas primeiras rodadas foi posteriormente superado por Vilanova, em 2012/13, e por Martino, em 2013/14, mas segue entre as principais largadas da história recente do clube.

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Um início que coloca Flick na história

A comparação mostra que o Barcelona teve outras largadas extraordinárias, mas a equipe de Hansi Flick já se diferencia pelo aproveitamento perfeito nas nove primeiras rodadas de La Liga e pela sequência de vitórias em todas as competições.

A temporada ainda está no início, e os recordes de largada não garantem títulos. Mesmo assim, o Barcelona de Flick já assegurou um lugar entre as equipes mais marcantes da história do clube. A continuidade do desempenho nas próximas rodadas será determinante para definir até onde essa campanha poderá chegar.

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