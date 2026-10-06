A última dança: Messi emociona o mundo no adeus à Argentina
Messi se despede da Argentina com um gol e duas assistências
Em uma noite inesquecível no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a Argentina venceu a seleção de Benim por 3 a 0 na despedida de Lionel Messi diante da torcida argentina. Os gols da vitória foram marcados por Otamendi, Nico Paz e pelo próprio camisa 10, que fechou o placar em cobrança de pênalti magistral no segundo tempo.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional
Primeiro tempo
O Estádio Monumental de Núñez transformou-se em um verdadeiro caldeirão pulsante, lotado por mais de 85 mil torcedores extasiados para testemunhar a última dança de Messi em solo argentino. Em meio a uma atmosfera carregada de emoção a cada toque do camisa 10 na bola, o confronto esteve longe de ser um mero amistoso festivo, apresentando um ritmo acelerado e oportunidades perigosas para ambos os lados desde os minutos iniciais.
A Albiceleste buscou pressionar no ataque com o capitão bastante participativo na armação das jogadas, mas a equipe adversária respondeu à altura com escapadas venenosas. Foi nesse cenário de trocas de golpes que o goleiro Dibu Martínez assumiu o protagonismo no setor defensivo, operando intervenções milagrosas que evitaram o pior e garantiram a manutenção do placar zerado até a ida para o intervalo.
Segundo Tempo
A história do confronto mudou drasticamente logo no início da etapa complementar, quando o talento do gênio argentino desequilibrou a partida. Em uma cobrança de escanteio cobrada por Messi pelo lado esquerdo, o zagueiro Nicolás Otamendi subiu com autoridade na grande área para testar firme para o fundo das redes, inaugurando o marcador para a festa delirante das arquibancadas.
Sem dar margem para reação, o capitão voltou a encantar o público ao dar uma assistência milimétrica para Nico Paz, que cortou a marcação e bateu de perna esquerda no canto para ampliar. Para coroar a noite de forma épica, um pênalti sofrido por Agustín Giay deu a Messi a chance perfeita: com extrema categoria, o camisa 10 mandou a bola direto no ângulo, selando a goleada por 3 a 0 e imortalizando sua despedida definitiva da seleção diante da torcida.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
A entrada fulminante da Argentina no segundo tempo redefiniu os rumos da partida. Após um primeiro tempo tenso e amarrado, em que Dibu Martínez precisou salvar a equipe, a bola parada cobrada por Lionel Messi para a cabeçada de Otamendi desarmou a estratégia defensiva de Benim e abriu o caminho para a goleada acachapante.
Deu aula 🏅
Lionel Messi: uma atuação lendária para selar sua história em solo nacional. Participou diretamente dos três gols da partida com uma assistência de escanteio, um passe perfeito para Nico Paz e uma cobrança de pênalti no ângulo que coroou a noite inesquecível do camisa 10.
Ficou abaixo 📉
Sistema defensivo de Benim na etapa final: após segurar o placar zerado no primeiro tempo com bom posicionamento, a linha de defesa do time africano ruiu nos 45 minutos finais, cedendo espaços na bola parada e cometendo o pênalti que selou o resultado.
✅ Ficha técnica
Argentina 🆚 Benim
Campeonato - Amistoso
📆 Data e horário: terça-feira, 6 de outubro de 2026, 20h00 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental de Nuñez, Buenos Aires (Argentina)
🥅 Gols: Otamendi, 3'/2°T (1-0), Nico Paz, 16'/2°T (2-0), XXXXXX, 6'/2°T (2-1)
🟨 Cartões amarelos: Otamendi (ARG), Tijani (BEN)
🟥 Cartões vermelhos: -
ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni):
Dibu Martínez; Agustín Giay, Cuti Romero (Mastantuono), Otamendi (Lisandro Martínez) e Tagliafico (Medina); Rodrigo De Paul (Nico Paz), Enzo Fernández (Exequiel Palacios) e Mac Allister (Lo Celso); Lionel Messi, Lautaro Martínez (Leonel Flores) e Julián Álvarez (Nico González)
BENIM (Técnico: Gernot Rohr):
Dandjinou (Allagbe); Omore, Roche, Tijani e Tamimou Ouorou (Olougbade); Imourane, D'almeida e Olaitan (Ahlinvi); Aloko, Yamirou Ouorou (Azongnitode) e Tosin (Dossou)
Argentina
Veja o último gol de Lionel Messi com a seleção ArgentinaHá 1 minuto
Futebol Internacional
Veja gols da Argentina na despedida de Lionel MessiHá 38 minutos
Futebol Internacional
Messi é presenteado pelo capitão do Benim antes de despedidaHá 41 minutos
Fora de Campo
Ronaldinho Gaúcho homenageia Lionel Messi; confiraHá 58 minutos
Palmeiras
Dupla do Palmeiras é titular pelo Uruguai e encara maratona para voltar ao BrasilHá 1 hora
Argentina
Veja as homenagens feitas na despedida de Lionel Messi pela ArgentinaHá 2 horas
Mais LANCE!