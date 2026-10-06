A última dança: Messi emociona o mundo no adeus à Argentina

Em uma noite inesquecível no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a Argentina venceu a seleção de Benim por 3 a 0 na despedida de Lionel Messi diante da torcida argentina. Os gols da vitória foram marcados por Otamendi, Nico Paz e pelo próprio camisa 10, que fechou o placar em cobrança de pênalti magistral no segundo tempo.

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Mais de 85 mil adeptos acompanham a despedida de Lionel Messi da seleção em Buenos Aires (Foto: Luis Robayo / AFP)

Primeiro tempo

O Estádio Monumental de Núñez transformou-se em um verdadeiro caldeirão pulsante, lotado por mais de 85 mil torcedores extasiados para testemunhar a última dança de Messi em solo argentino. Em meio a uma atmosfera carregada de emoção a cada toque do camisa 10 na bola, o confronto esteve longe de ser um mero amistoso festivo, apresentando um ritmo acelerado e oportunidades perigosas para ambos os lados desde os minutos iniciais.

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A Albiceleste buscou pressionar no ataque com o capitão bastante participativo na armação das jogadas, mas a equipe adversária respondeu à altura com escapadas venenosas. Foi nesse cenário de trocas de golpes que o goleiro Dibu Martínez assumiu o protagonismo no setor defensivo, operando intervenções milagrosas que evitaram o pior e garantiram a manutenção do placar zerado até a ida para o intervalo.

Segundo Tempo

A história do confronto mudou drasticamente logo no início da etapa complementar, quando o talento do gênio argentino desequilibrou a partida. Em uma cobrança de escanteio cobrada por Messi pelo lado esquerdo, o zagueiro Nicolás Otamendi subiu com autoridade na grande área para testar firme para o fundo das redes, inaugurando o marcador para a festa delirante das arquibancadas.

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Nico Paz e Lionel Messi celebram o segundo gol da Argentina no Monumental de Núñez (Foto: Luis Robayo / AFP)

Sem dar margem para reação, o capitão voltou a encantar o público ao dar uma assistência milimétrica para Nico Paz, que cortou a marcação e bateu de perna esquerda no canto para ampliar. Para coroar a noite de forma épica, um pênalti sofrido por Agustín Giay deu a Messi a chance perfeita: com extrema categoria, o camisa 10 mandou a bola direto no ângulo, selando a goleada por 3 a 0 e imortalizando sua despedida definitiva da seleção diante da torcida.

Lionel Messi comemora o gol de pênalti que selou a vitória por 3 a 0 no Monumental (Foto: Luis Robayo / AFP)

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

A entrada fulminante da Argentina no segundo tempo redefiniu os rumos da partida. Após um primeiro tempo tenso e amarrado, em que Dibu Martínez precisou salvar a equipe, a bola parada cobrada por Lionel Messi para a cabeçada de Otamendi desarmou a estratégia defensiva de Benim e abriu o caminho para a goleada acachapante.

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Deu aula 🏅

Lionel Messi: uma atuação lendária para selar sua história em solo nacional. Participou diretamente dos três gols da partida com uma assistência de escanteio, um passe perfeito para Nico Paz e uma cobrança de pênalti no ângulo que coroou a noite inesquecível do camisa 10.

Ficou abaixo 📉

Sistema defensivo de Benim na etapa final: após segurar o placar zerado no primeiro tempo com bom posicionamento, a linha de defesa do time africano ruiu nos 45 minutos finais, cedendo espaços na bola parada e cometendo o pênalti que selou o resultado.

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✅ Ficha técnica

Argentina 🆚 Benim

Campeonato - Amistoso

📆 Data e horário: terça-feira, 6 de outubro de 2026, 20h00 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental de Nuñez, Buenos Aires (Argentina)

🥅 Gols: Otamendi, 3'/2°T (1-0), Nico Paz, 16'/2°T (2-0), XXXXXX, 6'/2°T (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Otamendi (ARG), Tijani (BEN)

🟥 Cartões vermelhos: -

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni):

Dibu Martínez; Agustín Giay, Cuti Romero (Mastantuono), Otamendi (Lisandro Martínez) e Tagliafico (Medina); Rodrigo De Paul (Nico Paz), Enzo Fernández (Exequiel Palacios) e Mac Allister (Lo Celso); Lionel Messi, Lautaro Martínez (Leonel Flores) e Julián Álvarez (Nico González)

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BENIM (Técnico: Gernot Rohr):

Dandjinou (Allagbe); Omore, Roche, Tijani e Tamimou Ouorou (Olougbade); Imourane, D'almeida e Olaitan (Ahlinvi); Aloko, Yamirou Ouorou (Azongnitode) e Tosin (Dossou)