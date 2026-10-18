Paraguaio marca 'gol que Pelé não fez' na Premier League; veja o lance
Diego Gómez, do Brighton, acertou chute do meio-campo contra o Crystal Palace
Marcar um gol que nem mesmo o "Rei" conseguiu é uma honra que poucos têm no futebol. O paraguaio Diego Gómez, do Brighton & Hove Albion, foi agraciado com a oportunidade de anotar um golaço do meio-campo neste domingo (18), na goleada de 5 a 0 sobre o Crystal Palace, pela sétima rodada da Premier League.
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Aos seis minutos do primeiro tempo, Gómez surpreendeu ao perceber o goleiro Walter Benítez adiantado e, um pouco à frente da linha central, arriscou um chute preciso e encobriu o adversário, levando os torcedores no Falmer Stadium abaixo. Com esse lance, o Brighton ampliou o placar para 2 a 0.
O gol do meio-campista foi destacado pelos comentaristas como uma verdadeira obra de arte, impressionando pela visão de jogo e técnica apurada. O paraguaio terminou como um dos protagonistas do confronto, que evidenciou a superioridade da equipe da casa.
Com a vitória, o Brighton ocupa provisoriamente a segunda posição da Premier League com 16 pontos, atrás apenas do Manchester City, que tem 21. Já o Crystal Palace está em 14º lugar, a quatro pontos da zona de rebaixamento, com apenas sete pontos.
O gol que Pelé não fez
Considerado um dos lances mais emblemáticos do futebol, o "gol que Pelé não fez" aconteceu na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, contra a Tchecoslováquia. Na ocasião, o então camisa 10 tentou um chute a cerca de 60 metros do gol de Ivo Viktor, percebendo a posição adiantada do goleiro. A bola encobriu o jogador, mas acabou indo para fora.
Embora o gol não tenha saído, a genialidade da ideia fez com que o lance ficasse tão marcado quanto o golaço que teria sido. O escritor Nelson Rodrigues chegou a batizá-lo como o "mais fantástico gol de todas as copas".
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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