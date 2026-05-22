João Pedro é plano B do Barcelona para o lugar de Lewandowski
Diretoria do Barcelona tem como alvo principal Julián Álvarez, do Atlético de Madrid
O Barcelona já iniciou a busca por um novo centroavante após a confirmação de que Robert Lewandowski deixará o clube catalão. De acordo com informações publicadas pelo "UOL", o atacante brasileiro João Pedro, do Chelsea, desponta como a principal alternativa caso a equipe não consiga concretizar o seu grande sonho de consumo no mercado europeu nesta janela de transferências, o argentino Julián Alvarez.
A possível investida no jogador de 24 anos tem o diretor de futebol Deco como seu maior apoiador. O dirigente já estabeleceu os primeiros contatos com a diretoria da equipe inglesa e com os representantes do atleta para avaliar as condições de um eventual acordo.
Apesar do aval de Deco, João Pedro é tratado internamente apenas como uma segunda opção, uma vez que o grande objetivo do técnico Hansi Flick é a contratação de Julián Alvarez. O atacante do Atlético de Madrid é a prioridade absoluta da comissão técnica alemã, mas a negociação esbarra de forma direta na parte financeira.
O Barcelona recuperou o seu fôlego econômico de forma recente e possui um orçamento estipulado em 180 milhões de euros para reforços. O obstáculo é que o rival exige mais de 100 milhões de euros para liberar o argentino. O pagamento desse montante comprometeria o caixa destinado a contratações para outros setores da equipe.
Outras alternativas
Diante de um cenário financeiro complexo, Barcelona mantém o radar ligado e estuda outras frentes para compor o seu sistema ofensivo. O nigeriano Victor Osimhen, do Galatasaray, é monitorado pela diretoria como uma terceira via para a posição.
Em paralelo à busca no mercado, a diretoria blaugrana precisa definir o futuro de Ferran Torres. O espanhol foi o artilheiro do time na atual temporada com 21 gols marcados, três a mais que Lewandowski. A ideia do clube catalão é oferecer o jogador ao Atlético de Madrid como uma "moeda de troca" para conseguir abater o preço de Julián Álvarez. Caso os Colchoneros não aceitem o negócio, o Barcelona deve renovar o contrato de Torres para manter o atacante como uma opção para a próxima temporada.
