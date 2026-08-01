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Treinador do Tottenham admite incerteza sobre futuro de Richarlison: 'Temos que conversar'

De Zerbi afirmou que brasileiro quer e não quer sair

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 13:17
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC
Richarlison comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC (Foto: Divulgação / Tottenham)

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea, em amistoso disputado neste sábado (1º), Richarlison virou tema na entrevista coletiva do técnico De Zerbi. O comandante foi abordado sobre o futuro do brasileiro, e afirmou que ainda não sabe se contará com o atacante para a temporada 2026/27. O treinador revelou que pretende conversar com o jogador antes de qualquer definição e destacou que a decisão também dependerá da vontade do camisa 9, que entrou no último ano de contrato com o clube inglês.

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O tema ganhou força justamente depois de Richarlison decidir o clássico. O atacante saiu do banco de reservas e marcou, nos acréscimos, o gol que garantiu a vitória do Tottenham mesmo após a equipe atuar boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. Questionado sobre a permanência do brasileiro, De Zerbi evitou cravar qualquer cenário e revelou que ainda busca entender os planos do camisa 9.

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– Não sei, porque gosto dele como jogador e como pessoa. Ele tem uma atitude e um comportamento incríveis, mas, no fim das contas, temos que respeitar o que ele quer fazer – disse o treinador.

Ao comentar a situação contratual do brasileiro, De Zerbi afirmou que ainda não conseguiu entender qual é o desejo de Richarlison para os próximos meses. Segundo o italiano, o diálogo entre clube e atleta será fundamental antes de qualquer decisão.

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– Não entendi muito bem, porque às vezes ele diz que quer ficar, às vezes diz que quer sair. De qualquer forma, temos que conversar. Não há problema nenhum. Ele é um cara adorável – afirmou De Zerbi.

– Para mim, ele ainda é um jogador importante, porque não é fácil encontrar outro atacante como o Richarlison. Ele faz gols e conhece o caminho da rede. Com qualquer novo atacante, nós ainda não sabemos o que pode acontecer – completou.

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Richarlison sai para comemorar gol da vitória do Tottenham em amistoso com o Chelsea
Richarlison sai para comemorar gol da vitória do Tottenham em amistoso com o Chelsea (Foto: David Gray/AFP)

Gol decisivo aumenta peso de Richarlison

A entrevista aconteceu poucas horas depois de Richarlison decidir o clássico de pré-temporada contra o Chelsea. O Tottenham abriu o placar com Sandro Tonali, mas viu Estêvão deixar tudo igual ainda na primeira etapa.

Logo no início do segundo tempo, Kevin Danso foi expulso, obrigando a equipe londrina a atuar com dez jogadores durante praticamente toda a etapa final. Mesmo em inferioridade numérica, o Tottenham resistiu à pressão adversária e encontrou o gol da vitória já nos acréscimos. Richarlison aproveitou um rebote dentro da área para balançar as redes e garantir o triunfo por 2 a 1.

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Contratado junto ao Everton em 2022, Richarlison enfrentou dificuldades para manter sequência nas primeiras temporadas em Londres, principalmente por causa de lesões. Ainda assim, encerrou a última campanha com 12 gols em 43 partidas e voltou a ser elogiado por De Zerbi, que deixou claro considerar o atacante um nome importante para o elenco, embora admita que a decisão sobre sua permanência ainda esteja em aberto.

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