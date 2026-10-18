Monaco de Filipe Luís perde invencibilidade e liderança na Ligue 1
Brasileiro teve primeira derrota à frente da equipe neste domingo (18), para o Lorient
Último invicto no Campeonato Francês, o Monaco foi derrotado por 1 a 0 pelo Lorient neste domingo (18), fora de casa, em partida válida pela sétima rodada. O único gol do confronto foi marcado pelo volante francês Noah Cadiou, de pênalti, aos 16 minutos do segundo tempo. Com a combinação de outros resultados, a equipe comandada por Filipe Luís deixa a liderança da classificação, que passa a ser ocupada pelo Paris Saint-Germain.
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O lance que decidiu o jogo saiu de um contra-ataque puxado pelo ponta Dembo Sylla, que saiu em velocidade pelo lado direito e só foi parado dentro da grande área, com falta. O árbitro marcou a penalidade e deu cartão amarelo para Zakaria e Flávio Nadinho, jogadores do Monaco que empurraram o adversário. Noah Cadiou bateu rasteiro no canto direito do goleiro Hradecky, que acertou o lado, mas não evitou o gol.
A derrota encerra uma sequência de quatro vitórias e dois empates do Monaco, único time que ainda não havia perdido na competição. A equipe de Filipe Luís ocupa agora a quarta colocação, com os mesmos 14 pontos de PSG, Paris FC e Lille. O time leva desvantagem no saldo de gols, já que possui quatro contra cinco dos adversários.
Por outro lado, o Lorient chegou a 11 pontos e subiu para a sétima colocação. O resultado aproxima a equipe da zona de classificação para a Conference League.
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PSG ultrapassa o Monaco e assume o topo da Ligue 1
O novo líder do campeonato é o Paris Saint-Germain, que venceu o Strasbourg no último sábado (17) por 3 a 1. Fora de casa, o atual bicampeão da Champions League marcou três gols em 16 minutos, com Zabarnyi, Dembélé e Désiré Doué, e virou o placar para somar mais três pontos.
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