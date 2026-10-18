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Monaco de Filipe Luís perde invencibilidade e liderança na Ligue 1

Brasileiro teve primeira derrota à frente da equipe neste domingo (18), para o Lorient

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 14:16
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Treinador do Monaco gesticula durante a derrota para o Lorient.
Monaco's Brazilian headcoach Filipe Luis during the French L1 football match between FC Lorient and AS Monaco at the Stade du Moustoir in Lorient, western France, on October 18, 2026. (Photo by Loic VENANCE / AFP)

Último invicto no Campeonato Francês, o Monaco foi derrotado por 1 a 0 pelo Lorient neste domingo (18), fora de casa, em partida válida pela sétima rodada. O único gol do confronto foi marcado pelo volante francês Noah Cadiou, de pênalti, aos 16 minutos do segundo tempo. Com a combinação de outros resultados, a equipe comandada por Filipe Luís deixa a liderança da classificação, que passa a ser ocupada pelo Paris Saint-Germain.

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O lance que decidiu o jogo saiu de um contra-ataque puxado pelo ponta Dembo Sylla, que saiu em velocidade pelo lado direito e só foi parado dentro da grande área, com falta. O árbitro marcou a penalidade e deu cartão amarelo para Zakaria e Flávio Nadinho, jogadores do Monaco que empurraram o adversário. Noah Cadiou bateu rasteiro no canto direito do goleiro Hradecky, que acertou o lado, mas não evitou o gol.

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A derrota encerra uma sequência de quatro vitórias e dois empates do Monaco, único time que ainda não havia perdido na competição. A equipe de Filipe Luís ocupa agora a quarta colocação, com os mesmos 14 pontos de PSG, Paris FC e Lille. O time leva desvantagem no saldo de gols, já que possui quatro contra cinco dos adversários.

Por outro lado, o Lorient chegou a 11 pontos e subiu para a sétima colocação. O resultado aproxima a equipe da zona de classificação para a Conference League.

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O novo líder do campeonato é o Paris Saint-Germain, que venceu o Strasbourg no último sábado (17) por 3 a 1. Fora de casa, o atual bicampeão da Champions League marcou três gols em 16 minutos, com Zabarnyi, Dembélé e Désiré Doué, e virou o placar para somar mais três pontos.

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