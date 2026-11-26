Atacante do Ararat-Armenia, Carlos França vive o sonho de jogar no futebol europeu, mas com uma trajetória um tanto quanto inusitada. Apesar de atuar em um mercado alternativo, o brasileiro tem a chance de disputar a Europa League e enfrentar grandes clubes, como RB Salzburg e Milan.

Com forte passagem por clubes de menor expressão da região Sul do Brasil, Carlos França também soma uma passagem marcante pelo Mirassol, onde conquistou o título da Série D. No entanto, a carreira do atacante tomou um rumo diferente quando surgiu uma proposta para defender o Lokomotiv Sofia, da Bulgária.

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— Eu já estava um pouco acomodado e precisava de um novo desafio. As portas se abriram para mim na Bulgária. Eu encarei como um desafio de iniciar uma carreira fora do Brasil e para mim, como profissional, foi muito bom. Acho que aprendi muito nesse período que estou fora do Brasil.

Em sua chegada à Europa, Carlos França precisou encarar o frio, a distância linguística e diversos desafios ao lado de sua esposa. No entanto, o jogador de 31 anos encontrou um estilo de futebol competitivo, agressivo e intenso, o que o fez evoluir em relação ao que encontrava no Brasil, principalmente em relação à sua capacidade física.

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Antes de chegar ao Ararat-Armenia, Carlos França também viveu experiências na Índia e na Indonésia. O atleta revelou a surpresa com a possibilidade de voltar ao cenário do futebol europeu após dois anos no futebol asiático e longe dos holofotes.

— Foi uma surpresa. Eu tinha feito uma boa temporada na Indonésia, voltei para o Brasil e estava despreocupado com relação ao mercado. O Ararat estava precisando de um extremo, e um amigo que tinha jogado comigo no Persijap (da Indonésia) encaminhou um vídeo meu e, no dia seguinte, me ligaram. Quando eu soube que eles iriam disputar a eliminatórias da Champions, não pensei duas vezes em aceitar o desafio. Como eu falei, sou movido a desafios.

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Em seis partidas nas eliminatórias da Champions League, Carlos França marcou dois gols e contribuiu com uma assistência. Mas apesar disso, o Ararat-Armenia conquistou vaga apenas na Liga Europa. No entanto, o brasileiro trata a chance de disputar a competição como um sonho, mas também como uma grande vitrine.

— É uma grande vitrine. Eu tenho me destacado nesses jogos de Europa League. E, obviamente, a gente encara esses grandes jogos como uma vitrine ainda maior. É uma oportunidade você fazer um bom jogo, e o mercado está aí, está aberto e as coisas podem mudar do dia para a noite. E jogar contra o Red Bull, jogar contra o Milan, é uma oportunidade que às vezes não aparece para o jogador. Eu estou com expectativa muito alta, trabalhando bastante para estar muito bem preparado no dia dos Jogos, porque a gente representa o Ararat. Por mais que seja um sonho realizado, ou uma concretização de um sonho, você defende um escudo, uma camisa, para fazer o melhor possível para o país.

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No Campeonato Armênio, o Ararat ocupa a vice-liderança com cinco pontos de desvantagem para o Noah, mas com um jogo a menos por fazer. Na atual temporada, Carlos França tem 26 partidas realizadas, seis gols marcados e três assistências.

Carlos França em ação pelo Ararat-Armenia contra o Pyunik (Foto: Divulgação)

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Experiência na Índia

— O pessoal da Índia começou a entrar em contato comigo faltando seis meses para acabar meu contrato na Bulgária, fez algumas sondagens e começamos a pesquisar sobre o país. Não sabia nada. O que vinha para mim eram aqueles vídeos virais. Eles me fizeram uma proposta impossível de recusar, foi muito atrativo. E me surpreendi positivamente. A gente encontrar torcedores muito fanáticos, fervorosos, os estádios são bonitos. Joguei muitas vezes no estádio em que a Seleção Brasileira atuou. E você encontra pessoas que querem te acolher, cuidas de você, o estrangeiro na Índia é muito respeitado.

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Relação dos indianos com os brasileiros

— O indiano gosta muito do povo brasileiro. Muitos me comparavam ao Neymar. Não comparando futebol, porque o Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Eles gostam realmente do brasileiro. Você sai na rua, encontra vários indianos com a camisa do Brasil, da Argentina também, é um povo que gosta muito de futebol, é o prazer deles.

Experiência na Indonésia

— A experiência na Indonésia foi muito boa. Fui para a Indonésia porque um treinador com quem joguei contra na Índia foi contratado na Indonésia e ele me ligou imediatamente. Foi uma temporada muito boa. A liga é muito mais forte por conta dos estrangeiros, e grande parte deles são sul-americanos. O nível de competição é muito alto. Hoje em dia, o futebol está muito estudado, muito tático. Os estádios são lotados, a torcida também apoia e cobra quando os resultados são negativos.