A vitória do Besiktas, da Turquia, por 2 a 1 sobre o Hapoel Beer Sheva, de Israel, nesta quinta-feira (26), pela 5ª rodada da Liga Europa ficou marcada por uma confusão fora de campo. O jogo, disputado em campo neutro, na Batumi Arena, na Geórgia, chegou a ficar suspenso por cerca de 20 minutos por uma briga entre torcedores do clube turco e forças de segurança do estádio e do país que recebia a partida.

➡️ Liga Europa: Rayan decide em vitória do Bournemouth sobre o Celta de Vigo; veja gols

De acordo com relatos da imprensa turca e vídeos nas redes sociais, a confusão teria começado por volta dos 25 minutos do primeiro tempo, após um torcedor do Besiktas levantar uma bandeira da Palestina próximo ao setor visitante. Seguranças tentaram tirar a bandeira do turco, fazendo outros torcedores reagirem em defesa do compatriota.

continua após a publicidade

A reação dos torcedores turcos fez as forças de segurança da Geórgia entrarem na arquibancada, o que aumentou a confusão, inclusive com arremessos de cadeiras contra policiais. A briga fez a arbitragem interromper a partida e os times, inclusive, foram para o vestiário. A partida ficou suspensa por cerca de 20 minutos antes de ser retomada.

O clima, no entanto, já era tenso antes mesmo da bola rolar. Os jogadores do Besiktas se negaram a cumprimentar os adversários do Hapoel Beer Sheva. Após o apito final, o lateral Kassoum Ouattara ainda pegou uma bandeira da Palestina na arquibancada e a levou para o campo.

continua após a publicidade

A posição dos turcos se dá pela ações do governo de Israel na Faixa de Gaza, iniciada após o ataque liderado pelo Hamas, em outubro de 2023, que matou cerca de 1.200 pessoas e fez 250 reféns. Desde então, mais de 73 mil palestinos morreram na Faixa de Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde local.

Após a partida, o Besiktas publicou nota criticando as ações das forças de segurança da Geórgia. O clube turco condenou "energicamente as forças de segurança pelo uso de força desproporcionada contra os nossos torcedores". O caso fez até o Fenerbahçe, rival do Besiktas, publicar nota em apoio ao clube turco e seus torcedores.

continua após a publicidade

"Condenamos veementemente os ataques sofridos por nossos cidadãos antes e durante a partida disputada na Geórgia pelo Beşiktaş, clube que representa nosso país na Europa. É inaceitável o uso de força desproporcional contra os torcedores do Beşiktaş — que, assim como todo cidadão turco que encara o apoio aos oprimidos como um dever humanitário, manifestaram sua solidariedade ao povo palestino", diz um trecho da nota.

Com a bola rolando, o Besiktas contou com gols de Junior Olaitan e Orkun Kökçü para garantir os três pontos. Javon East descontou para o Hapoel Beer Sheva. Com o resultado, o clube turco subiu para a 7ª colocação da Liga Europa, com 10 pontos. O clube de Israel é apenas o 35º, com 1 pontos em cinco jogos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte