Monaco vence o Hearts, e Filipe Luís mantém 100% na Conference League
Franceses encaminham classificação às oitavas de final
Fora de casa, o Monaco venceu o Hearts por 3 a 2, nesta quinta-feira (26), pela 4ª rodada da Conference League. Na etapa inicial, os escoceses abriram o placar com Altena, mas a equipe de Filipe Luís virou com gols de Balogun e Diop, mas os mandantes voltaram a igualar o marcador com Kerjota. No segundo tempo, Balogun marcou pela segunda fez para garantir o 100% de aproveitamento do time na competição.
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Em um primeiro tempo muito equilibrado, Hearts e Monaco fizeram um duelo com muitas chances de gols. Aos 14 minutos, Altena cobrou uma falta na trave, mas teve uma nova chance após Kerjota pegar a sobra e encontrar o jogador na entrada da área, que soltou uma bomba para abrir o placar para os escoceses. No entanto, Balogun converteu um pênalti aos 24 minutos e deixou tudo igual. E aos 40 minutos, os franceses pressionaram a saída de bola dos adversários, Balogun serviu Diop na área, que bateu rasteirinho para virar o jogo. Mas o Hearts respondeu na sequência com Kerjota aproveitando um corte da defesa do Monaco após bola alçada na área e marcando um golaço com uma finalização colocada da entrada da área.
No segundo tempo, o Monaco pressionou o Hearts e criou as melhores chances em busca da vitória. No primeiro minuto, Abline arrancou do campo de defesa ao ataque e bateu da entrada da área por cima da meta. Os escoceses responderam com Guendouz trazendo uma bola da esquerda para o meio e chutando firme para defesa de Hrádecky. Na sequência, os franceses voltaram a assustar com Teze sendo servido por Balogun na entrada da área e soltando uma bomba para defesa de Reus. E Abline teve uma oportunidade em cobrança de falta, mas o goleiro adversário fez outra bela intervenção. Nos acréscimos, Balogun recebeu um passe livre de marcação pelo lado direito da área, mas a finalização cruzada saiu tirando tinta da trave. E no último minuto, Balogun recebeu um passe em profundidade de Coulibaly, saiu cara a cara com Reus e finalizou para marcar o gol da vitória.
✅ Ficha técnica
Hearts 🆚 Monaco
Conference League - 4ª rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de novembro de 2026, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Tynecastle Stadium, Edimburgo (ESC)
🥅 Gols: Altena , 14'/1ºT (1-0); Balogun, 24'/1ºT (1-1); Diop, 40'/1ºT (1-2); Kerjota, 43'/1ºT (2-2); Balogun, 48'/2ºT (2-3).
🟨 Cartões amarelos: Abline, Minamino, Mawissa e Detourbet (MON); Altena (HEA).
🟥 Cartões vermelhos: -
Hearts (Técnico: Wouter Vrancken)
Reus; Altena, Gillies (Spittal), Findlay, McCart e Borchgrevink (Mato); Guendouz (McPake), Kerjota (Pollock) e Mendy; Braga (Wilson) e Kaboré.
Monaco (Técnico: Filipe Luís)
Hrádecky; Sane, Dier e Teze; Vanderson (Nazinho), Minamino (Belmokhtar), Zakaria, Diop (Coulibaly) e Mawissa (Detourbet); Balogun e Abline (Soubeir).
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