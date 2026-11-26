O goleiro brasileiro Matheus Vidotto atingiu a marca de 150 partidas com a camisa do Tokyo Verdy, do Japão. Consolidado na equipe, o jogador celebra um momento importante de sua trajetória no futebol asiático, respaldado pela regularidade nas atuações e pelos números registrados ao longo da atual temporada.

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Em 18 jogos disputados neste ano, Vidotto contabiliza 55 defesas e cinco partidas sem sofrer gols. O desempenho também evidencia sua participação na construção das jogadas: são 314 passes certos, 135 recuperações de bola e 645 ações com a bola. Além disso, o brasileiro recebeu avaliação superior a 7,0 em oito oportunidades.

Entre as características que contribuem para o desempenho do goleiro estão os reflexos, a leitura das jogadas e a segurança nas saídas pelo alto. Vidotto também apresenta qualidade na distribuição de passes, participando da organização ofensiva da equipe desde o setor defensivo.

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A marca de 150 jogos representa a consolidação do brasileiro no futebol japonês. Além da importância dentro de campo, o atleta destaca a identificação com o Tokyo Verdy e a adaptação ao país como aspectos importantes de sua trajetória.

— É um momento muito especial em minha carreira. Desde que cheguei ao Japão, fui muito bem recebido e me senti em casa. É um ambiente incrível para se trabalhar, minha família também se sente muito à vontade no país. Chegar a 150 jogos aqui mostra que o trabalho vem sendo bem feito. A exigência pelo alto nível é muito grande, e me esforço diariamente para ajudar a equipe da melhor maneira — destacou Matheus Vidotto.

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Matheus Vidotto em ação pelo Tokyo Verdy (Foto: Divulgação)

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