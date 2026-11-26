Goleiro Matheus Vidotto alcança marca no futebol japônes
Goleiro brasileiro alcança marca expressiva pelo clube japonês
O goleiro brasileiro Matheus Vidotto atingiu a marca de 150 partidas com a camisa do Tokyo Verdy, do Japão. Consolidado na equipe, o jogador celebra um momento importante de sua trajetória no futebol asiático, respaldado pela regularidade nas atuações e pelos números registrados ao longo da atual temporada.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em 18 jogos disputados neste ano, Vidotto contabiliza 55 defesas e cinco partidas sem sofrer gols. O desempenho também evidencia sua participação na construção das jogadas: são 314 passes certos, 135 recuperações de bola e 645 ações com a bola. Além disso, o brasileiro recebeu avaliação superior a 7,0 em oito oportunidades.
Entre as características que contribuem para o desempenho do goleiro estão os reflexos, a leitura das jogadas e a segurança nas saídas pelo alto. Vidotto também apresenta qualidade na distribuição de passes, participando da organização ofensiva da equipe desde o setor defensivo.
A marca de 150 jogos representa a consolidação do brasileiro no futebol japonês. Além da importância dentro de campo, o atleta destaca a identificação com o Tokyo Verdy e a adaptação ao país como aspectos importantes de sua trajetória.
— É um momento muito especial em minha carreira. Desde que cheguei ao Japão, fui muito bem recebido e me senti em casa. É um ambiente incrível para se trabalhar, minha família também se sente muito à vontade no país. Chegar a 150 jogos aqui mostra que o trabalho vem sendo bem feito. A exigência pelo alto nível é muito grande, e me esforço diariamente para ajudar a equipe da melhor maneira — destacou Matheus Vidotto.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Na Armênia, Carlos França vive sonho na Liga Europa e vê vitrine no Velho Continente
Atacante brasileiro defende o Ararat-Armenia
Do talento ao desempenho: análise individual ganha espaço no futebol
Tecnologia, avaliações técnicas e acompanhamento em vídeo ajudam profissionais a identificar habilidades e aprimorar o desenvolvimento de jogadores da base ao futebol profissional
Messi é confirmado na despedida de Tévez na Bombonera
Evento em 20 de dezembro terá estrelas mundiais e expectativa por Cristiano Ronaldo
Fifa confirma ataque hacker e vazamento de dados internos
Entidade condena violação de privacidade em meio a momento político conturbado
Ex-esposa de Neuer se pronuncia após traição do goleiro: 'Nojento'
Anika Neuer desabafa após goleiro passar uns dias no Brasil
Juventus x Omonia Nicosia: onde assistir, horário e escalações
Juventus x Omonia Nicosia: pela 5ª rodada da Liga Europa 2026/2027.
Celta de Vigo x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações
Celta de Vigo x Bournemouth: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.
Olympiakos x Milan: onde assistir, horário e escalações
Olympiakos x Milan: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.
Viktoria Plzen x Benfica: onde assistir, horário e escalações
Viktoria Plzen x Benfica: pela 5ª rodada da Liga Europa 2026/2027.
Estrangeiros reagem à atuação de Wesley, ex-Flamengo: 'Não é'
Roma busca empate fora de casa e tira os 100% de aproveitamento do PSG na Liga dos Campeões
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (26/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
PSG se transforma em potência mundial após 15 anos de gestão catari
Atual bicampeão da Champions League, clube francês acumula títulos desde a chegada da Qatar Sports Investments
Torcida do Botafogo reage à vitória do Lille, de Davide Ancelotti: 'Não servia'
Equipe de Davide Ancelotti conquista primeira vitória no torneio
Técnico do Barcelona elogia Gabriel Jesus, mas admite dificuldade por vaga
Atacante brasileiro marcou um dos gols na vitória sobre o Sabah
PSG empata com a Roma e encerra sequência de vitórias na Champions League
PSG chegou a virar o confronto, mas sofreu o empate na reta final
Da escola à universidade: brasileiras ganham espaço no futebol dos EUA
Jovens encontram no esporte estudantil alternativa para conciliar estudos e sonho profissional
Bayern sofre virada do Lille e se complica na Champions League
Equipe de Davide Ancelotti conquista primeira vitória no torneio
Estrangeiros reagem à atuação de Gabriel Jesus pelo Barcelona: 'Não entendem'
Equipe de Hansi Flick venceu por 4 a 1
Gabriel Jesus marca, e Barcelona goleia o Sabah na Champions League
Clube catalão chega a quatro vitórias em cinco partidas no torneio