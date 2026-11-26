Aubameyang sofre acidente de carro a caminho do treino do Deportivo
Atacante gabonês não teve ferimentos, conseguiu chegar ao centro de treinamento e participou normalmente das atividades da equipe
O atacante Pierre-Emerick Aubameyang, do Deportivo La Coruña, sofreu um acidente de carro na manhã desta quinta-feira (26), enquanto seguia para o centro de treinamento do clube. O episódio aconteceu na rodovia AP-9, na Espanha, no trajeto até Abegondo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o jogador participou normalmente do treino.
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Após o ocorrido, Aubameyang tranquilizou os torcedores durante uma coletiva de imprensa. O gabonês classificou o episódio como um pequeno susto e destacou que a pessoa que estava com ele no veículo também passa bem.
— Estamos bem, essas coisas acontecem na vida. O mais importante é que a pessoa que estava no acidente comigo está bem. Depois das coisas ruins, vêm as boas — afirmou o atacante.
Aubameyang projeta duelo contra o Barcelona
O acidente não impediu o jogador de cumprir a programação com o Deportivo. Aubameyang conseguiu chegar ao centro de treinamento e trabalhou normalmente com os companheiros.
Na mesma entrevista, o atacante também comentou a expectativa para o confronto contra o Barcelona. O jogador demonstrou entusiasmo com a possibilidade de enfrentar a equipe catalã.
— Estou realmente ansioso por isso — declarou.
Retorno após cirurgia no joelho
Aubameyang chegou ao Deportivo no início da temporada, em uma das transferências de destaque da janela de verão. O atacante começou em bom ritmo e marcou gols nas cinco primeiras partidas pelo clube.
Na sequência, porém, sofreu uma lesão no joelho direito e precisou passar por cirurgia para reparar danos no menisco lateral. O gabonês voltou a atuar no início de novembro.
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