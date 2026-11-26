Marcos Leonardo foi um dos destaques da vitória do Ajax por 4 a 0 sobre o time suíço do Thun, nesta quinta-feira (26), pela 4ª rodada da Conference League. O atacante atuou durante os 90 minutos, marcou um gol, sofreu a falta que originou o terceiro do time holandês e deu a assistência para Berghuis fechar o placar. O brasileiro ainda criou outras duas grandes oportunidades de gol para os companheiros.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Marcos Leonardo chegou ao quarto gol com a camisa do Ajax em 664 minutos disputados pelo clube, tempo equivalente a pouco mais de sete partidas completas. São três gols na Conference League, sendo um deles nos playoffs de acesso à fase de liga, e outro na Eredivisie. Como os gols da etapa classificatória não são contabilizados para a artilharia da competição europeia, o brasileiro divide a vice-artilharia do Ajax no torneio com o capitão Davy Klaassen e o meio-campista Rayan Bouanida, com dois gols cada.

continua após a publicidade

- Fizemos um grande jogo e fico muito feliz por ter ajudado a equipe. Uma das coisas que me motivaram a vir para o Ajax foi essa vontade de conquistar títulos que todos têm aqui. Sinto que estamos no caminho certo. Agora é virar a chave, porque temos um jogo muito importante contra o Feyenoord pela Eredivisie - disse Marcos Leonardo.

Com a goleada, o Ajax assumiu a terceira colocação entre os 36 clubes que disputam a Conference League. Os oito primeiros avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes classificadas entre a nona e a 24ª posição disputam os playoffs pelas oito vagas restantes. Agora, o clube holandês volta suas atenções para a Eredivisie, na qual pode assumir a liderança em caso de vitória sobre o Feyenoord e um tropeço do PSV.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.