Xabi Alonso é sincero sobre momento ruim do Chelsea: 'Muitos motivos'
Treinador vive momento de pressão por resultados na Premier League
Técnico do Chelsea, Xabi Alonso foi sincero ao ser questionado sobre o momento ruim do Chelsea na Premier League. Em coletiva de imprensa, o treinador espanhol afirmou que há muitos motivos que explicam essa fase.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
- Há muitos motivos, motivos futebolísticos. Coisas que basicamente não podemos abrir mão de ter para competir nesse nível de futebol. Se você não tem isso, você não joga bem. O objetivo e as conversas caminham nesse sentido de mostrar um bom futebol e competir muito melhor.
Na sequência, Xabi Alonso comentou sobre como vivencia esse período de pressão e resultados negativos da beira do gramado. O comandante começa a ser questionado por conta da modesta 8ª colocação na Premier League, mas também da eliminação na Copa da Liga Inglesa.
- É preciso saber lidar com situações caóticas, com momentos intensos quando se joga em casa, e com a energia que se cria. Já passamos por isso e é preciso saber lidar com isso, porque com certeza essas situações vão acontecer. É muito difícil para mim, e percebi isso desde o primeiro dia, ter controle absoluto de todas as partidas. É preciso ser um time de altíssimo nível para alcançar esse patamar, e nós precisamos saber lidar com isso.
Nesta sexta-feira (27), o Chelsea visita o Nottingham Forest após uma dura derrota para o Leeds em casa por 4 a 1. Em caso de vitória, os Blues recuperam provisoriamente a 5ª colocação, que credencia a equipe para a próxima Liga Europa.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Monaco vence o Hearts, e Filipe Luís mantém 100% na Conference League
Franceses encaminham classificação às oitavas de final
Prisão de DVD, do Vasco, repercute na imprensa internacional: 'Escândalo no Brasil'
Jornais da Espanha e de Portugal destacaram a detenção do atacante no centro de treinamento do clube, no Rio de Janeiro; jogador é investigado por suspeita de suborno a testemunhas
Aubameyang sofre acidente de carro a caminho do treino do Deportivo
Atacante gabonês não teve ferimentos, conseguiu chegar ao centro de treinamento e participou normalmente das atividades da equipe
Na Armênia, Carlos França vive sonho na Liga Europa e vê vitrine no Velho Continente
Atacante brasileiro defende o Ararat-Armenia
Do talento ao desempenho: análise individual ganha espaço no futebol
Tecnologia, avaliações técnicas e acompanhamento em vídeo ajudam profissionais a identificar habilidades e aprimorar o desenvolvimento de jogadores da base ao futebol profissional
Goleiro Matheus Vidotto alcança marca no futebol japônes
Goleiro brasileiro alcança marca expressiva pelo clube japonês
Messi é confirmado na despedida de Tévez na Bombonera
Evento em 20 de dezembro terá estrelas mundiais e expectativa por Cristiano Ronaldo
Fifa confirma ataque hacker e vazamento de dados internos
Entidade condena violação de privacidade em meio a momento político conturbado
Ex-esposa de Neuer se pronuncia após traição do goleiro: 'Nojento'
Anika Neuer desabafa após goleiro passar uns dias no Brasil
Juventus x Omonia Nicosia: onde assistir, horário e escalações
Juventus x Omonia Nicosia: pela 5ª rodada da Liga Europa 2026/2027.
Celta de Vigo x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações
Celta de Vigo x Bournemouth: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.
Olympiakos x Milan: onde assistir, horário e escalações
Olympiakos x Milan: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.
Viktoria Plzen x Benfica: onde assistir, horário e escalações
Viktoria Plzen x Benfica: pela 5ª rodada da Liga Europa 2026/2027.
Estrangeiros reagem à atuação de Wesley, ex-Flamengo: 'Não é'
Roma busca empate fora de casa e tira os 100% de aproveitamento do PSG na Liga dos Campeões
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (26/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
PSG se transforma em potência mundial após 15 anos de gestão catari
Atual bicampeão da Champions League, clube francês acumula títulos desde a chegada da Qatar Sports Investments
Torcida do Botafogo reage à vitória do Lille, de Davide Ancelotti: 'Não servia'
Equipe de Davide Ancelotti conquista primeira vitória no torneio
Técnico do Barcelona elogia Gabriel Jesus, mas admite dificuldade por vaga
Atacante brasileiro marcou um dos gols na vitória sobre o Sabah
PSG empata com a Roma e encerra sequência de vitórias na Champions League
PSG chegou a virar o confronto, mas sofreu o empate na reta final