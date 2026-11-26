Técnico do Chelsea, Xabi Alonso foi sincero ao ser questionado sobre o momento ruim do Chelsea na Premier League. Em coletiva de imprensa, o treinador espanhol afirmou que há muitos motivos que explicam essa fase.

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- Há muitos motivos, motivos futebolísticos. Coisas que basicamente não podemos abrir mão de ter para competir nesse nível de futebol. Se você não tem isso, você não joga bem. O objetivo e as conversas caminham nesse sentido de mostrar um bom futebol e competir muito melhor.

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Na sequência, Xabi Alonso comentou sobre como vivencia esse período de pressão e resultados negativos da beira do gramado. O comandante começa a ser questionado por conta da modesta 8ª colocação na Premier League, mas também da eliminação na Copa da Liga Inglesa.

- É preciso saber lidar com situações caóticas, com momentos intensos quando se joga em casa, e com a energia que se cria. Já passamos por isso e é preciso saber lidar com isso, porque com certeza essas situações vão acontecer. É muito difícil para mim, e percebi isso desde o primeiro dia, ter controle absoluto de todas as partidas. É preciso ser um time de altíssimo nível para alcançar esse patamar, e nós precisamos saber lidar com isso.

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Nesta sexta-feira (27), o Chelsea visita o Nottingham Forest após uma dura derrota para o Leeds em casa por 4 a 1. Em caso de vitória, os Blues recuperam provisoriamente a 5ª colocação, que credencia a equipe para a próxima Liga Europa.

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