Ex-Flamengo, Wesley revelou uma conversa que teve com Endrick para o jogador sair do Real Madrid e ir para a Roma, da Itália. Em entrevista à "TNT Sports", o lateral-direito começou a campanha para a transferência do centroavante brasileiro.

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- Eu dei uma alfinetada e disse: "Vem, vem". Mas quem decide é ele, a carreira é dele. Se continuar no Real Madrid, que seja muito feliz, que seja vitorioso, pois ele é um moleque que merece. Mas se ele vier, será muito bem recebido pela torcida da Roma e pelos jogadores.

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Na janela de transferências, Endrick é um dos nomes mais cobiçados por clubes europeus devido as poucas oportunidades no Real Madrid. Nesse sentido, a Roma e o Milan são dois dos principais interessados nos serviços do brasileiro.

No entanto, Endrick é admirado pelo técnico José Mourinho, que não pretende abrir mão da sequência do camisa nove em seu elenco. Na atual temporada, o centroavante participou de oito jogos e tem um gol marcado.

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