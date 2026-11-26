Do talento ao desempenho: análise individual ganha espaço no futebol
Tecnologia, avaliações técnicas e acompanhamento em vídeo ajudam profissionais a identificar habilidades e aprimorar o desenvolvimento de jogadores da base ao futebol profissional
A avaliação do desempenho de um jogador de futebol vai além do que ele apresenta durante uma partida. Velocidade, resistência, precisão nos passes e capacidade de drible são algumas das características que ajudam a identificar o potencial de um atleta, mas nem sempre aparecem de maneira evidente em campo. Nesse cenário, a análise individual ganha espaço no futebol, com recursos que permitem mapear habilidades, identificar pontos de evolução e acompanhar o desenvolvimento dos jogadores.
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Nas categorias de base, a tecnologia tem ampliado as possibilidades de identificação de talentos. Uma das ferramentas utilizadas nesse processo é o CUJU, plataforma desenvolvida na Alemanha que avalia habilidades físicas e técnicas por meio de oito testes padronizados, realizados e gravados com um smartphone. Os resultados permitem comparar desempenhos, identificar características individuais e monitorar a evolução dos jovens atletas.
De Raphinha a Bruno Guimarães: como a análise de desempenho tem crescido entre os jogadores de elite
— Analisar as características e habilidades individuais permite compreender quem é o atleta, qual é seu nível atual de desempenho, quais são seus pontos fortes e, principalmente, onde estão suas oportunidades de evolução. O futebol é um esporte complexo e o desempenho em uma partida é influenciado por inúmeros fatores. Por isso, observar apenas o que acontece durante uma partida oferece uma visão limitada de suas capacidades individuais — explica Vinícius Las Casas, gerente de marketing do CUJU no Brasil.
A possibilidade de repetir os testes e comparar os resultados ao longo do tempo também ajuda a direcionar os treinamentos. Com indicadores mensuráveis, os profissionais conseguem identificar habilidades que precisam ser aprimoradas e características que poderiam passar despercebidas em avaliações convencionais. O formato também amplia o alcance das análises, inclusive para jovens que vivem longe dos principais centros do futebol.
— O CUJU acrescenta uma camada de análise objetiva a esse processo. Por meio de testes padronizados e gravações feitas com smartphones, a plataforma transforma o desempenho em indicadores mensuráveis de habilidades físicas e técnicas. Na prática, isso ajuda a identificar características que poderiam passar despercebidas em uma avaliação convencional — acrescenta Las Casas.
Como funciona a análise individual no futebol profissional
No futebol profissional, o acompanhamento começa com a identificação das características e do potencial de cada jogador. O processo envolve conversas individuais, observações nos treinamentos e avaliações técnicas, táticas, físicas e emocionais. A partir desse diagnóstico, a comissão técnica pode desenvolver atividades específicas para aprimorar habilidades e adaptar os atletas às exigências do modelo de jogo.
Roger Machado, treinador e professor da CBF Academy, explica que o trabalho considera tanto a percepção do próprio jogador quanto as necessidades identificadas pelos profissionais no cotidiano da equipe.
— O primeiro passo é identificar as características e os potenciais de cada atleta. Fazemos uma conversa individual para entender suas preferências, como ele se percebe e o que acredita que pode evoluir dentro da posição. Depois, avaliamos no dia a dia as capacidades e os aspectos que precisam ser melhorados, tanto na parte técnica e tática quanto na física e emocional — explica.
O treinador destaca que as necessidades podem variar de acordo com a função exercida em campo e o estilo de jogo da equipe. Um atleta pode precisar desenvolver determinadas capacidades físicas para cumprir uma nova exigência tática ou trabalhar aspectos emocionais, como a resiliência diante do cansaço e do desconforto físico.
— A partir disso, criamos atividades específicas para potencializar suas virtudes e minimizar suas deficiências — completa Roger.
Análise em vídeo ajuda na evolução dos jogadores
O acompanhamento individual também passa pela análise de imagens dos treinamentos e das partidas. A comissão técnica seleciona situações que mostram tanto os aspectos que precisam ser corrigidos quanto os resultados obtidos a partir do trabalho realizado.
— Selecionamos imagens que mostram tanto os aspectos que precisam ser melhorados quanto os resultados do trabalho realizado. Esse retorno permite que o atleta perceba sua evolução e entenda como as atividades individuais estão contribuindo para seu desenvolvimento — afirma Roger Machado.
Um exemplo desse tipo de acompanhamento é o do zagueiro brasileiro Beraldo, do PSG. O jogador tem utilizado análises em vídeo das próprias partidas para acelerar sua adaptação à função de volante. O trabalho envolve aspectos específicos, como domínio orientado e tomada de decisão, além da execução de passes que quebram linhas e conduções capazes de acelerar o jogo.
A análise individual, portanto, não se limita à descoberta de novos talentos. O acompanhamento também pode ajudar atletas profissionais a desenvolver novas características, adaptar-se a diferentes funções e responder às exigências de cada equipe. A combinação entre observação técnica, dados e avaliações contínuas permite direcionar os treinamentos de acordo com as necessidades de cada jogador.
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