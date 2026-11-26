Ex-Santos marca, dá assistência e faz história com clube Conference League
Brasileiro marca um gol, dá assistência e lidera vitória inédita do clube albanês na fase de liga da competição europeia
O brasileiro Fernando Medeiros foi o nome da vitória histórica do Egnatia, da Albânia, na Uefa Conference League nesta quinta-feira (26), contra o Lincoln RI por 2 a 1. Ex-jogador do Santos, o meio-campista marcou um gol e distribuiu uma assistência no resultado que garantiu o primeiro triunfo do clube na história da fase de liga do torneio continental.
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A atuação reforça o espaço conquistado pelo jogador no futebol albanês. Fernando vem ganhando protagonismo no Egnatia e sendo importante para os objetivos da equipe nas competições disputadas nesta temporada.
— Momento incrível em minha carreira. Só tenho o que agradecer a Deus por me proporcionar mais um momento tão especial com este clube. Sinto que aqui faço a diferença, percebo isso pelo carinho da torcida. Agora é seguir com o mesmo foco, pois ainda temos muita temporada pela frente — destacou o brasileiro.
Egnatia segue na briga por vaga nos playoffs
Com o resultado, o Egnatia chegou aos cinco pontos em quatro partidas na Uefa Conference League. A equipe ocupa a 17ª posição na classificação geral e permanece dentro da zona de classificação para os playoffs da fase eliminatória.
O desempenho internacional acompanha a campanha positiva no futebol nacional. Líder do Campeonato Albanês, o clube abriu quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado e segue na disputa pelo título.
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