Ex-Grêmio, Thiago Kosloski quebra jejum de 32 anos e leva Peru ao bronze
Técnico da Seleção Peruana Sub-20 também integra comissão de Mano Menezes no time principal
Thiago Kosloski conquistou nesta sexta-feira (25) uma medalha que o futebol peruano não alcançava havia 32 anos. À frente da Seleção Peruana Sub-20, o técnico venceu o Chile por 2 a 1 na disputa pelo terceiro lugar dos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé e garantiu o bronze para o país. A última medalha peruana na competição havia sido conquistada em 1994.
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A campanha até o pódio teve duas vitórias na fase de grupos, uma derrota e quatro gols marcados. Na semifinal, o Peru perdeu por 1 a 0 para a Argentina e precisou disputar o bronze contra o Chile. A equipe de Kosloski abriu vantagem antes do intervalo e confirmou o resultado por 2 a 1 no segundo tempo.
— Conquistar essa medalha tem um significado muito especial para todos nós. Para a comissão, os funcionários, o staff, a diretoria e, principalmente, para os atletas e para o povo peruano, que é apaixonado por futebol. É uma conquista que mostra a importância do trabalho de base e de todo o processo que estamos construindo. Esses jogadores são o futuro da Seleção Principal, e quanto mais qualificado for esse trabalho, maiores serão as possibilidades de termos uma seleção cada vez mais forte e preparada para conquistar grandes resultados no futuro — afirmou Kosloski.
Trabalho de Kosloski na Seleção Peruana
A medalha acontece no início do trabalho de Thiago Kosloski à frente da categoria Sub-20. Antes dos Jogos Sul-Americanos, o treinador havia comandado a equipe em cinco partidas, com três vitórias, um empate e uma derrota. Com os cinco jogos disputados em Santa Fé, o retrospecto passou a ser de dez partidas, com seis vitórias, um empate e três derrotas.
Durante a competição, o Peru também encerrou uma sequência de sete anos e oito meses sem vencer uma competição oficial. Na fase de grupos, a vitória sobre o Chile ainda colocou fim a um período de um ano e dez meses sem triunfos da equipe Sub-20.
Kosloski também faz parte da comissão técnica da Seleção Peruana principal, comandada por Mano Menezes. A atuação nas duas equipes está inserida em um projeto de integração entre as categorias de base e o time principal, com foco na preparação de jogadores para o próximo ciclo da seleção.
— Precisamos preparar os jovens para que estejam prontos para a Seleção Principal e para o Mundial de 2030. O mais importante é colocar o Peru no Mundial — afirmou o treinador ao jornal espanhol AS, em abril deste ano.
Ex-Grêmio, técnico acumula passagem pela Seleção Brasileira
A conquista no Peru é mais um capítulo da trajetória de Kosloski, que já trabalhou em clubes e seleções no Brasil. Natural de Telêmaco Borba, no Paraná, o treinador passou por Vasco, Vitória, Chapecoense, Coritiba, Corinthians, Fluminense e Grêmio. Pelo clube gaúcho, participou da conquista da Recopa Gaúcha de 2025.
Antes de assumir o trabalho no Peru, Kosloski também integrou a comissão técnica das Seleções Brasileiras de base. Na Seleção Sub-20, trabalhou entre 2022 e 2025, período em que participou das conquistas dos Campeonatos Sul-Americanos de 2023 e 2025 e de duas edições da Copa do Mundo da categoria. Ao todo, acumulou mais de 50 partidas com a equipe brasileira.
O treinador ainda integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira principal em 2024. No Peru, passou a conciliar o trabalho na equipe Sub-20 com a função de auxiliar de Mano Menezes na seleção principal.
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