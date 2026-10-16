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Neymar comenta comparação com Lamine Yamal: 'Melhor do mundo'

Camisa 10 do Santos compartilhou publicação com levantamento de estatísticas desde a temporada 2015/16; craque deve ser titular contra o Fluminense

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
16/10/2026 16:43
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Neymar e Yamal juntos em visita do atacante do Barcelona ao camisa do Peixe em 2025
Neymar e Yamal juntos em visita do atacante do Barcelona ao camisa do Peixe em 2025 - (Foto: Reprodução)

Neymar utilizou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (16) para exaltar o jovem Lamine Yamal, atacante do Barcelona. O craque do Santos compartilhou nos stories do seu Instagram uma publicação que comparava o desempenho do garoto espanhol com os seus próprios números na temporada 2017/18, quando atuava pelo Paris Saint-Germain. Ao republicar o levantamento, o astro brasileiro escreveu na legenda, em referência a Yamal: "Melhor do mundo".

A postagem conjunta das páginas "Score90" e "Sofascore" avalia as notas de atuações dos atletas e mostra que Lamine Yamal registrou a segunda maior classificação média das principais ligas desde a temporada 2015/16. O garoto espanhol soma 8,61 de média em dez jogos disputados na atual temporada, acumulando oito gols e nove assistências.

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Neymar publica em suas redes socias comentário a Lamine Yamal: &quot;Melhor do mundo&quot;
Neymar publica em suas redes sociais comentário a Lamine Yamal: "Melhor do mundo" - (Foto: divulgação / Instagram / @Neymarjr)

Apesar do destaque da joia do Barça, o líder do ranking segue sendo o próprio Neymar. Na temporada 2017/18, defendendo as cores do PSG, o brasileiro atingiu a média de 8,81 em 27 partidas disputadas, somando 25 gols e 16 assistências.

Para fechar o top-5 do levantamento, a lista é completado por Lionel Messi em três edições diferentes de La Liga: 8,52 (temporada 2018/19), 8,40 (2017/18) e 8,39 (2015/16).

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Neymar deve ser titular contra o Fluminense

Fora das redes, Neymar segue com foco voltado aos gramados. O camisa 10 treinou normalmente ao longo da semana e tem presença prevista entre os titulares do Peixe para o confronto contra o Fluminense, neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão.

O atacante foi poupado do último compromisso santista diante do Atlético-MG, no domingo (11), devido ao gramado sintético da Arena MRV e ao processo de transição física decorrente de dores no reto anterior da coxa direita.

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A última atuação de Neymar em campo ocorreu no empate por 2 a 2 contra o Flamengo, no dia 8 de outubro. Na ocasião, o camisa 10 marcou os dois gols do Santos, atingindo a marca de dez gols e oito assistências na atual temporada.

Neymar durante treino nesta sexta-feira (16), no CT Rei Pelé.
Neymar durante treino nesta sexta-feira (16), no CT Rei Pelé - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
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