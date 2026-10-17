Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja gols em Betis x Barcelona: Yamal faz golaço à la Neymar e Jesus amplia

Partida é válida pelo Campeonato Espanhol

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 14:06
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Lamine Yamal, Barcelona, comemora gol com os braços abertos em campo, torcida ao fundo.
Lamine Yamal abriu o placar em Betis x Barcelona (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

O Barcelona enfrenta o Real Betis neste sábado (17), pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol, em busca de mais uma vitória para se manter na liderança da competição. O Barcelona iniciou a rodada na liderança de LaLiga, com 24 pontos, enquanto o Betis ocupava a terceira colocação, com 19. O confronto é importante para as duas equipes na disputa pelas primeiras posições da tabela.

➡️Estêvão vira assunto após vitória do Chelsea na Premier League: 'Tem que pedir'

O primeiro da partida foi de Lamine Yamal, que marcou um golaço após aplicar um drible desconcertante sobre um adversário, em lance que lembrou o estilo de Neymar.

continua após a publicidade

O gol de empate dos donos da casa veio aos 27 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, Valentín Gómez, de cabeça, balançou as redes de Joan García. O segundo gol do Barcelona foi marcado por Rodri. Após escanteio de Fermín López, o volante ampliou de cabeça aos 41 minutos da etapa inicial.

Veja o gol da partida:

Lamine Yamal apoiado na bandeira de escanteio em Betis x Barcelona
Lamine Yamal marcou o primeiro gol da partida contra o Betis (Foto: JORGE GUERRERO AFP)

Gabriel Jesus titular; Raphinha no banco

Entre as novidades na escalação do Barcelona está a presença de Gabriel Jesus entre os titulares. Já Raphinha começa a partida no banco de reservas depois de se recuperar de uma lesão sofrida durante a Data Fifa, quando defendia a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A expectativa é que o brasileiro possa ganhar minutos ao longo do confronto, dependendo das condições físicas e das escolhas da comissão técnica.

continua após a publicidade

Com Lamine Yamal em destaque, o Barcelona tenta aproveitar o bom momento para ampliar sua vantagem na ponta da tabela. Do outro lado, o Betis busca um resultado positivo diante de sua torcida para se aproximar do líder e seguir na briga pelas primeiras posições do Campeonato Espanhol.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogador do PSG celebra em campo, camisa branca com logotipo Qatar Airways.

Futebol Internacional

PSG vence o Strasbourg de virada e pressiona Monaco de Filipe Luís

Há 1 minuto
Lamine Yamal x Neymar: as semelhanças dos craques

Futebol Internacional

Lamine Yamal faz golaço e lembra Neymar: veja semelhanças

Há 22 minutos
Jogadores do Monaco comemorando

Futebol Internacional

Ex-rivais no Rio, Filipe Luís e Ancelotti duelam pela ponta na França

Há 58 minutos
Goleiro do Liverpool FC, em uniforme amarelo, celebra com luvas azuis durante jogo da Premier League contra Brentford.

Futebol Internacional

De virada, Liverpool vence o Brentford fora de casa na Premier League

Há 1 hora
Jogador do Manchester City comemora gol com os braços abertos em estádio lotado.

Futebol Internacional

Com brilho de Haaland, Manchester City vence o Ipswich na Premier League

Há 1 hora
Estevão, jogador do Chelsea, com uniforme azul, segura a bola durante a partida.

Fora de Campo

Estêvão vira assunto após vitória do Chelsea na Premier League: 'Tem que pedir'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Jogadores do Atlético de Madrid se abraçam, torcedores ao fundo.

Campeão do mundo decide e Atlético vence o Espanyol na La Liga

José Mourinho cumprimenta Vini Jr em jogo de pré-temporada do Real Madrid

Mourinho defende Vinicius Júnior: 'Se fosse eu, não estaria aqui'

Goleiro de amarelo disputando bola com jogadores de branco e azul, em estádio com torcida ao fundo.

Dibu Martínez sai de maca após choque de cabeça em jogo do Chelsea

Presidente da La Liga, Javier Tebas em evento na CBF

Tebas rebate Real Madrid após comparação com propaganda 'nazista'

Raphinha e Yamal comemoram gol do Barcelona em La Liga

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (17/10/2026)

Premier League 2026/2027 - Manchester City x Ipswich Town

Manchester City x Ipswich Town: onde assistir, horário e escalações

Premier League 2026/2027 - Brentford x Liverpool

Brentford x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

Premier League 2026/2027 - Everton x Chelsea

Everton x Chelsea: onde assistir, horário e escalações

La Liga 2026/2027 - Betis x Barcelona

Betis x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Ramón Díaz no comando do Corinthians

Ramón Díaz explica recusa para treinar o Corinthians

Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e CSKA Sofia, pela Conference League

Filipe Luís tem início no Monaco melhor do que no Flamengo

Raphinha e Vinicius Júnior Vini Jr

Após 20 anos, Barcelona x Real Madrid volta a ter transmissão de graça no Brasil

Dois jogadores do Al Faisaly comemoram durante treino no campo.

Com participação de brasileiro, Al Faisaly vence na Liga Saudita