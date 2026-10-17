O Barcelona enfrenta o Real Betis neste sábado (17), pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol, em busca de mais uma vitória para se manter na liderança da competição. O Barcelona iniciou a rodada na liderança de LaLiga, com 24 pontos, enquanto o Betis ocupava a terceira colocação, com 19. O confronto é importante para as duas equipes na disputa pelas primeiras posições da tabela.

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O primeiro da partida foi de Lamine Yamal, que marcou um golaço após aplicar um drible desconcertante sobre um adversário, em lance que lembrou o estilo de Neymar.

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O gol de empate dos donos da casa veio aos 27 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, Valentín Gómez, de cabeça, balançou as redes de Joan García. O segundo gol do Barcelona foi marcado por Rodri. Após escanteio de Fermín López, o volante ampliou de cabeça aos 41 minutos da etapa inicial.

Veja o gol da partida:

Lamine Yamal marcou o primeiro gol da partida contra o Betis (Foto: JORGE GUERRERO AFP)

Gabriel Jesus titular; Raphinha no banco

Entre as novidades na escalação do Barcelona está a presença de Gabriel Jesus entre os titulares. Já Raphinha começa a partida no banco de reservas depois de se recuperar de uma lesão sofrida durante a Data Fifa, quando defendia a Seleção Brasileira.

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A expectativa é que o brasileiro possa ganhar minutos ao longo do confronto, dependendo das condições físicas e das escolhas da comissão técnica.

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Com Lamine Yamal em destaque, o Barcelona tenta aproveitar o bom momento para ampliar sua vantagem na ponta da tabela. Do outro lado, o Betis busca um resultado positivo diante de sua torcida para se aproximar do líder e seguir na briga pelas primeiras posições do Campeonato Espanhol.