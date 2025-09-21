Khallyl elogia desempenho defensivo do Miami Dade diante do AEK Atenas
Defensor é observado por clubes da Europa
- Matéria
- Mais Notícias
Um dos destaques do Miami Dade, o zagueiro Khallyl elogiou o desempenho defensivo de sua equipe diante do AEK Atenas, neste domingo (21). O defensor foi um dos líderes da equipe norte-americana dentro de campo e parabenizou o grupo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Diogo Jr vê evolução do Miami Dade e faz avaliação pessoal positiva contra o Olympiacos
Futebol Internacional20/09/2025
- Futebol Internacional
Capitão do Miami Dade, Ferreira elogia postura contra o Olympiacos: ‘Constante evolução’
Futebol Internacional20/09/2025
- Futebol Internacional
Em dia de garçom, Talero revela mudança de papel no Miami Dade
Futebol Internacional20/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Estou muito feliz com o desempenho da equipe. Viemos entrosando no decorrer dos jogos. Sofremos poucos riscos de gols. Só tenho a elogiar a equipe e o estafe.
Khallyl não escondeu a felicidade pelo Miami Dade não levar gols diante de um principais clubes da Grécia após uma maratona de amistosos. O sistema defensivo se ajusta a cada jogo e sofre menos riscos devido ao entrosamento entre os jogadores no decorrer da excursão.
- Creio que sim. O primeiro jogo que não sofremos gol. Isso é muito positivo e foco na próxima partida.
Nesta segunda-feira, Khallyl entra em campo pelo Miami Dade no último amistoso que será realizado na Grécia. O zagueiro é um dos protagonistas da equipe norte-americana e é observado por clubes da Europa devido ao bom desempenho nas quatro linhas.
Mais conteúdos sobre Miami Dade FC
➡️Diogo Jr vê evolução do Miami Dade e faz avaliação pessoal positiva contra o Olympiacos
➡️Capitão do Miami Dade, Ferreira elogia postura contra o Olympiacos: 'Constante evolução'
➡️Em dia de garçom, Talero revela mudança de papel no Miami Dade
➡️Gil se emociona após gol marcado pelo Miami Dade contra o Olympiacos: 'Sonho'
➡️Dhingra vê evolução do Miami Dade contra o Panionios e elogia coletividade
➡️Destaque do Miami Dade, Talero celebra fase artilheira contra o Panathinaikos
➡️Destaque na estreia do Miami Dade, Ezra avalia desempenho pessoal: 'Tenho objetivos'
➡️Fã de mitologia, Rhenzo confia em bom desempenho com Miami Dade na Grécia
➡️Conheça o elenco do Miami Dade em Tour da Grécia
➡️Conheça o clube criado em Miami por brasileiro e seu projeto de expansão no futebol
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias