Khallyl elogia desempenho defensivo do Miami Dade diante do AEK Atenas

Um dos destaques do Miami Dade, o zagueiro Khallyl elogiou o desempenho defensivo de sua equipe diante do AEK Atenas, neste domingo (21). O defensor foi um dos líderes da equipe norte-americana dentro de campo e parabenizou o grupo.

- Estou muito feliz com o desempenho da equipe. Viemos entrosando no decorrer dos jogos. Sofremos poucos riscos de gols. Só tenho a elogiar a equipe e o estafe.

Khallyl não escondeu a felicidade pelo Miami Dade não levar gols diante de um principais clubes da Grécia após uma maratona de amistosos. O sistema defensivo se ajusta a cada jogo e sofre menos riscos devido ao entrosamento entre os jogadores no decorrer da excursão.

- Creio que sim. O primeiro jogo que não sofremos gol. Isso é muito positivo e foco na próxima partida.

Nesta segunda-feira, Khallyl entra em campo pelo Miami Dade no último amistoso que será realizado na Grécia. O zagueiro é um dos protagonistas da equipe norte-americana e é observado por clubes da Europa devido ao bom desempenho nas quatro linhas.

