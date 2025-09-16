Destaque na estreia do Miami Dade, Ezra avalia desempenho pessoal: ‘Tenho objetivos’

Destaque na estreia do Miami Dade contra o Apollo Smyrnis, Ezra Hicks elogiou a performance da equipe norte-americana apesar do resultado negativo. O meia demonstrou confiança no grupo para dar a volta por cima durante a excursão na Grécia e justificou a derrota com base no cansaço da viagem do elenco.

- Eu acho que estávamos cansados da viagem. Nossa performance caiu, mas os adversários jogaram duro, as transições foram de um time competitivo. Os meninos estão cansados, mas gostei da performance e da nossa luta.

Na sequência, Ezra fez uma avaliação individual de seu jogo após ser tratado como um dos destaques do Miami Dade no duelo. O jovem com passagem pela base do Nice foi um dos atletas mais incisivos no momento ofensivo e deu dor de cabeça para os seus marcadores.

- Eu tenho objetivos que eu coloco antes dos jogos. E coisas que gostaria de fazer e melhorar. Ofensivamente, eu tentei colocar pressão na defesa. Tentei o melhor para chegar no ataque e criar, porque estávamos jogando em um bloco baixo defensivamente.

Nesta quinta-feira (17), Ezra e o Miami Dade retornam à campo para enfrentar a equipe de base do Panathinaikos. O norte-americano acredita em uma reviravolta com o descanso correto dos companheiros e com os erros aprendidos da estreia.

