Tanmay Dhingra enxergou evolução do Miami Dade diante do Panionios e elogiou a coletividade do elenco no confronto. O jovem de 18 anos aprovou a maneira como a equipe norte-americana se comportou apesar do forte calor que fazia na hora da partida.

- Foi decente. Daria uma nota entre seis e sete de dez. Nos dois últimos jogos, estávamos nos conhecendo. Se olhar para trás, não estávamos tão unidos. Foi uma batalha dura apesar do calor. Mas acredito que foi um bom jogo pessoal e coletivo, em que jogamos com mais paixão do que nunca.

Apesar do empate por 3 a 3, Dhingra acredita que uma vitória do Miami Dade está próxima de acontecer na excursão da Grécia. A equipe dos Estados Unidos ainda tem três amistosos a serem feitos e está em constante evolução desde quando iniciou o tour.

- Nos dois últimos, perdemos. Hoje, empatamos. Só estamos crescendo. Nos próximos três jogos, definitivamente vamos sair com uma vitória.

Neste sábado (20), o Miami Dade encara o Olympiacos, às 7h (de Brasília), em um dos confrontos mais aguardados da excursão.

