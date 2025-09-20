menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Em dia de garçom, Talero revela mudança de papel no Miami Dade

Colombiano contribui com assistência para gol de Gil

Dylan Talero arranca contra a defesa do Olympiacos em jogo pelo Miami Dade
imagem cameraDylan Talero arranca contra a defesa do Olympiacos em jogo pelo Miami Dade (Foto: Roberto Linck/Miami Dade)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Atenas (GRE)
Dia 20/09/2025
12:42
  • Matéria
  • Mais Notícias

Protagonista do Miami Dade na excursão da Grécia, Dylan Talero atuou no papel de garçom diante do Olympiacos, neste sábado (20). Artilheiro da equipe com quatro gols marcados no tour, o colombiano explicou a postura na hora de dar um passe para Gil marcar o gol de empate no duelo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Há vezes em que quando você não tem a oportunidade de gol, tem que pensar na equipe. Tive a oportunidade de chutar, mas vi que meu companheiro estava melhor posicionado e entreguei a bola para fazer o gol.

continua após a publicidade

Além da assistência, Talero foi um dos principais nomes de criações de jogada do Miami Dade, além de ter dado uma finalização tirando tinta da trave na etapa inicial. O camisa 10 explicou sobre a postura do adversário e elogiou a partida do time dos Estados Unidos.

- É uma equipe boa taticamente, fechava bem os espaços. Os poucos espaços que tínhamos, aproveitamos para empatar o duelo.

Neste domingo (21), o Miami Dade enfrenta o AEK Atenas, que será o penúltimo jogo na excursão da equipe norte-americana na Grécia.

Mais conteúdos sobre Miami Dade FC

➡️Gil se emociona após gol marcado pelo Miami Dade contra o Olympiacos: 'Sonho'
➡️Dhingra vê evolução do Miami Dade contra o Panionios e elogia coletividade
➡️Destaque do Miami Dade, Talero celebra fase artilheira contra o Panathinaikos
➡️Destaque na estreia do Miami Dade, Ezra avalia desempenho pessoal: 'Tenho objetivos'
➡️Fã de mitologia, Rhenzo confia em bom desempenho com Miami Dade na Grécia
➡️Conheça o elenco do Miami Dade em Tour da Grécia
➡️Conheça o clube criado em Miami por brasileiro e seu projeto de expansão no futebol

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias