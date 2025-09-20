Em dia de garçom, Talero revela mudança de papel no Miami Dade
Colombiano contribui com assistência para gol de Gil
Protagonista do Miami Dade na excursão da Grécia, Dylan Talero atuou no papel de garçom diante do Olympiacos, neste sábado (20). Artilheiro da equipe com quatro gols marcados no tour, o colombiano explicou a postura na hora de dar um passe para Gil marcar o gol de empate no duelo.
- Há vezes em que quando você não tem a oportunidade de gol, tem que pensar na equipe. Tive a oportunidade de chutar, mas vi que meu companheiro estava melhor posicionado e entreguei a bola para fazer o gol.
Além da assistência, Talero foi um dos principais nomes de criações de jogada do Miami Dade, além de ter dado uma finalização tirando tinta da trave na etapa inicial. O camisa 10 explicou sobre a postura do adversário e elogiou a partida do time dos Estados Unidos.
- É uma equipe boa taticamente, fechava bem os espaços. Os poucos espaços que tínhamos, aproveitamos para empatar o duelo.
Neste domingo (21), o Miami Dade enfrenta o AEK Atenas, que será o penúltimo jogo na excursão da equipe norte-americana na Grécia.
