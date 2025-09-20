Diogo Jr vê evolução do Miami Dade e faz avaliação pessoal positiva contra o Olympiacos

Um dos principais nomes do Miami Dade, Diogo Jr vê evolução da equipe e fez uma avaliação pessoal positiva do duelo contra o Olympiacos, neste sábado (20). O ponta esquerda foi uma das principais válvulas de escape da equipe norte-americana e participou ativamente da jogada em que nasceu o gol de Gil.

- A gente vem em uma melhora muito grande. Nosso conjunto tá bem e fizemos uma boa partida. Fui muito acionado e fiz meu jogo. Fiz o que sei para complicar o adversário. Saímos com o empate, mas poderíamos ter saído com a vitória.

Diogo Jr lamentou o empate por 1 a 1, mas acredita que o Miami Dade merecia ter saído com uma vitória do amistoso pelas chances criadas na partida. No entanto, o atacante está focado nos dois últimos jogos que terá para fazer na excursão da Grécia.

- Dava para ganhar. O jogo foi nosso, mas quando não é, não é. Mas muito feliz pelo grupo, por todo mundo. Temos mais um jogo importante contra o AEK e se Deus quiser vai sair a vitória.

Neste domingo (21), o Miami Dade enfrenta o AEK Atenas, que será o penúltimo jogo na excursão da equipe norte-americana na Grécia.

