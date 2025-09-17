Destaque do Miami Dade, Talero celebra fase artilheira contra o Panathinaikos
Colombiano anotou os gols da equipe norte-americana contra gigante grego
Destaque do Miami Dade, Dylan Talero viveu um dia de artilheiro no amistoso contra o Panathinaikos, nesta quarta-feira (17). O colombiano foi o grande protagonista da equipe norte-americana com dois gols marcados no duelo contra um dos gigantes da Grécia e celebrou o bom jogo.
- Pessoalmente, não foi ruim. No primeiro tempo, estava um pouco perdido, porque não estava recebendo muitas bolas. No segundo tempo, tivemos mais espaço, chegaram as oportunidades e foram bons gols.
Na sequência, Talero fez uma avaliação do duelo entre o Miami Dade e o Panathinaikos, em que os norte-americanos abriram 2 a 0 no início do segundo tempo. O camisa 10 enxergou uma mudança positiva do primeiro para o segundo tempo, em que o time conseguiu criar diversas chances.
- No primeiro tempo, foi um pouco complicado. No segundo tempo, fizemos algumas mudanças e conseguimos jogar mais no meio, porque estávamos lançando muita bola ao espaço e não conseguimos jogar muito, mas se abriu mais espaço no segundo tempo, jogamos mais juntos e chegaram os gols.
Na reta final, o Miami Dade sofreu a virada com uma equipe muito modificada e sem a presença de Talero em campo. Na sexta-feira (19), a equipe dos Estados Unidos voltará a campo para um amistoso contra o Panionios.
