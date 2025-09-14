Conheça o clube criado em Miami por brasileiro e seu projeto de expansão no futebol

Há pouco mais de uma década, o empresário brasileiro Roberto Linck e iniciou sua trajetória no futebol no Estados Unidos, mais especificamente em Miami. O intuito era ter um clube com excelência na formação de atletas e referência para talentos que miram o mercado internacional, em especial jogadores do Brasil.

Em 2025, o Miami Dade dá um importante passo como clube formador e leva para a Grécia mais um tour internacional sub-20 da equipe, que acontece a partir desta terça-feira, em Atenas. O campeonato contará com a participação de equipes como, como Olympiacos, Panathinaikos e AEK, e elencos com diversos talentos brasileiros.

Esse não é a primeira competição que o Miami Dade participa no Velho Continente. Em anos anteriores, o clube já jogou na Holanda e Suécia, além de países na América Latina, a exemplo de México de Colômbia. Nos EUA, também recebeu em Boston um campeonato.

O executivo destas que a participação de equipes tradicionais do futebol europeu é importante não só para o viés comercial do torneio, mas também para os próprios atletas em campo, porque eleva o nível de competitividade e cria um referencial de comparação quanto ao desempenho.

- Isso também é muito importante para o atleta porque ele consegue se ver. Algumas vezes o atleta quer entender também o nível que ele está. Então quando ele está jogando contra um clube desse nível [europeu], ele pensa "eu consigo jogar contra esses caras". Então a confiança dele sobe e ele consegue entender que ele está naquele nível - afirma Linck.

Elenco do Miami Dade em Tour da Sérvia realizado no primeiro semestre de 2025 (Foto: Divulgação)

Projeto criado em Miami já envolveu o Cruzeiro

Linck lembra do começo do projeto, quando teve a ideia de levar para os EUA o elenco profissional do Cruzeiro, então bicampeão brasileiro na época, para amistosos na Flórida. O movimento tinha como objetivo colocar o Miami Dade no mapa do mercado do futebol.

- O primeiro amistoso interacional que a gente fez foi contra o Cruzeiro. Eu trouxe o Cruzeiro daí para cá, nos Estados Unidos, e era o time principal deles, bicampeões brasileiros. E aí deu abertura a primeira vez que a gente fez isso. A ideia que eu tive era para abrir portas, fazer contatos e tentar fazer essa conexão entre os clubes para tentarmos vender um jogador e abrir portas. - destacou executivo em entrevista exclusiva ao Lance!.

O elenco do clube que disputará a competição em Atenas conta com jovens atletas brasileiros. Na visão de Roberto Linck, o país continua sendo um mercado de peso para os clubes de fora, principalmente pela parte de técnica dos jogadores.

- Ter atletas brasileiros no nosso time é muito importante. São atletas muito diferenciados, a técnica é diferente, o gingado é diferente, tanto é que os clubes europeus todos buscam esses atletas do Brasil. Também estamos na luta buscando, tentando encontrar essas jóias do Brasil, para a gente melhorar nosso clube e também para a gente tentar negociar com os clubes europeus - completa.

Para o executivo, o novo tour na Grécia em 2025 é uma grande oportunidade para que os atletas apareçam no mercado da bola, seja para equipes brasileiras ou do exterior. Roberto afirma que ainda há o contato direto com empresários e olheiros que observam os atletas e se tornam potenciais investidores.