Gil se emociona após gol marcado pelo Miami Dade contra o Olympiacos: ‘Sonho’
Meia entrou no decorrer da partida e mudou destino da equipe norte-americana
Meia do Miami Dade, Gil se emocionou após o gol marcado pela equipe norte-americana diante do Olympiacos, neste sábado (20). Após iniciar o duelo no banco, o brasileiro entrou em campo, mudou a partida e contou sobre a sensação por balançar as redes.
- Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Eu me emociono um pouco. Ontem estava mandando para o meu pai dizendo que estava sempre no quase, mas eu tinha certeza que Deus estava preparando esse momento. Eu orei muito por esse gol para dedicar para o meu pai, meus familiares, meu irmão, que tinha o sonho de jogar futebol, para minha mãe. Eles fazem de tudo pela realização do meu sonho.
Nascido em Virginópolis, no interior de Minas Gerais, Gil ficou satisfeito por seu desempenho com a camisa do Miami Dade diante do Olympiacos. O jovem revelou ter feito tudo o que podia dentro das quatro linhas para ajudar o time e seus companheiros.
- Eu me senti muito bem no jogo, porque meus companheiros me passaram confiança para eu fazer o que sei fazer. Fiz o que podia fazer de melhor, que era correr, me entregar, jogar com raça e entregar o máximo pelos meus companheiros e deu tudo certo.
Neste domingo (21), o Miami Dade enfrenta o AEK Atenas, que será o penúltimo jogo na excursão da equipe norte-americana na Grécia.
