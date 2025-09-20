Gil se emociona após gol marcado pelo Miami Dade contra o Olympiacos: ‘Sonho’

Meia do Miami Dade, Gil se emocionou após o gol marcado pela equipe norte-americana diante do Olympiacos, neste sábado (20). Após iniciar o duelo no banco, o brasileiro entrou em campo, mudou a partida e contou sobre a sensação por balançar as redes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Eu me emociono um pouco. Ontem estava mandando para o meu pai dizendo que estava sempre no quase, mas eu tinha certeza que Deus estava preparando esse momento. Eu orei muito por esse gol para dedicar para o meu pai, meus familiares, meu irmão, que tinha o sonho de jogar futebol, para minha mãe. Eles fazem de tudo pela realização do meu sonho.

continua após a publicidade

Nascido em Virginópolis, no interior de Minas Gerais, Gil ficou satisfeito por seu desempenho com a camisa do Miami Dade diante do Olympiacos. O jovem revelou ter feito tudo o que podia dentro das quatro linhas para ajudar o time e seus companheiros.

- Eu me senti muito bem no jogo, porque meus companheiros me passaram confiança para eu fazer o que sei fazer. Fiz o que podia fazer de melhor, que era correr, me entregar, jogar com raça e entregar o máximo pelos meus companheiros e deu tudo certo.

continua após a publicidade

Neste domingo (21), o Miami Dade enfrenta o AEK Atenas, que será o penúltimo jogo na excursão da equipe norte-americana na Grécia.

Mais conteúdos sobre Miami Dade FC

➡️Dhingra vê evolução do Miami Dade contra o Panionios e elogia coletividade

➡️Destaque do Miami Dade, Talero celebra fase artilheira contra o Panathinaikos

➡️Destaque na estreia do Miami Dade, Ezra avalia desempenho pessoal: 'Tenho objetivos'

➡️Fã de mitologia, Rhenzo confia em bom desempenho com Miami Dade na Grécia

➡️Conheça o elenco do Miami Dade em Tour da Grécia

➡️Conheça o clube criado em Miami por brasileiro e seu projeto de expansão no futebol

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.