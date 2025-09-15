Conheça o elenco do Miami Dade em Tour da Grécia

Tanmay Dhingra - Nascido nos Estados Unidos, mas com nacionalidade indiana, Dhingra é um atleta que atua como um primeiro volante e possui um perfil mais marcados. O jogador também consegue atuar nas laterais.

Elijah Hicks - O norte-americano se destaca por sua versatilidade ao atuar em diversos locais do meio, mas também por sua velocidade. Elijah possui passagem pelo FC Cincinnati, que atua na Major League Soccer (MLS).

Ludovic Sterling - O colombiano é uma das peças mais versáteis do meio de campo do Miami Dade, tendo a capacidade de jogar por ambos os lados e pelo centro. O atleta também tem uma vocação maior para o sistema defensivo.

Gilmagnum Coelho - Com 19 anos, Gil se destaca por jogar com as duas pernas, ter uma boa finalização e por participar do jogo em diversas áreas do campo. O brasileiro busca armar as partidas desde o campo de defesa, mas atua com frequência chegando próximo da área rival.

José Manuel Chahua - O meia peruano atua mais na posição central e pode jogar tanto como um primeiro volante, quanto como um segundo volante. O atleta também se destaca por sua velocidade.

Lucas Amorim - Assim como o zagueiro Victor, Amorim acumula passagem pelo Ljungskile SK e atua como um armador para os jogadores de ataque. O brasileiro se destaca pela capacidade física e visão de jogo.