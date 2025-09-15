Conheça o elenco do Miami Dade em Tour da Grécia
Equipe norte-americana faz série de seis amistosos na Europa
Após uma excursão na Sérvia há alguns meses, o Miami Dade viaja com destino a Grécia para a realização de um novo tour no Velho Continente. Entre os dias 16 e 22 de setembro, a equipe norte-americana fará seis amistosos e encara times importantes, como Olympiacos, Panathinaikos e AEK.
O Lance! apresenta a delegação do Miami Dade composta por 24 jogadores de diferentes nacionalidades e que sonham com uma oportunidade no futebol europeu.
GOLEIROS:
- Julian Rodríguez - Nascido em 2005, o goleiro norte-americano se destaca pela altura (1m93). Recentemente, o jovem de 20 anos atuou pelo Deportivo Maipu, um clube argentino localizado em Mendoza.
LATERAIS:
- Lautaro Sagini - Sagini é um atleta que se destaca pelas características físicas avantajadas, uma vez que é um lateral alto (1m79) e que pode atuar na linha de meio-campo. O argentino atuou pelo Madreselva, de Buenos Aires.
- Daniel Ferreira - O lateral-direito português se destaca pela sua leveza e velocidade, o que faz com que possa atuar acima da linha da defesa também. O atleta tem passagem pelo Darmstadt, que é uma equipe tradicional na Alemanha.
- Matias Muller - De origem italiana, Muller é um dos caçulas do elenco, tendo nascido em 2006. O jogador atuou recentemente pelo Miami FC, que pertence a USL, que é uma organização que opera ligas inferiores a MLS.
- Cameron Duncan - Um dos nomes mais experientes do elenco, Duncan por sua velocidade. O norte-americano possui experiência no futebol universitário dos Estados Unidos, onde jogou pela St. Leo University.
ZAGUEIROS:
- Khallyl Lindolfo - O zagueiro brasileiro também é um nome experiente no jovem elenco do Miami Dade. O defensor se destaca por sua altura (1m87) e sua força, o que lhe dá vantagem física sobre os adversários. O atleta atuava pelo Mauá FC.
- Victor Rocha - Victor tende a formar dupla de zaga com seu compatriota e formar uma dupla de "torres gêmeas", devido a sua altura (1m84). O jogador também possui experiência internacional após uma passagem pelo Ljungskile SK, da Suécia.
- Pedro Ruiz - Nascido no Peru, Ruiz também possui um físico forte, mas possui mais versatilidade em seu jogo. Apesar de ser zagueiro, o defensor também consegue atuar como um primeiro volante em campo.
- Emanuel Lara - Com apenas 16 anos, Lara é o caçula do elenco do Miami Dade e possui uma característica diferente de seus companheiros de posição. Apesar de ser mais baixo, o atleta é mais leve e consegue dar outro dinamismo ao setor.
MEIAS:
- Tanmay Dhingra - Nascido nos Estados Unidos, mas com nacionalidade indiana, Dhingra é um atleta que atua como um primeiro volante e possui um perfil mais marcados. O jogador também consegue atuar nas laterais.
- Elijah Hicks - O norte-americano se destaca por sua versatilidade ao atuar em diversos locais do meio, mas também por sua velocidade. Elijah possui passagem pelo FC Cincinnati, que atua na Major League Soccer (MLS).
- Ludovic Sterling - O colombiano é uma das peças mais versáteis do meio de campo do Miami Dade, tendo a capacidade de jogar por ambos os lados e pelo centro. O atleta também tem uma vocação maior para o sistema defensivo.
- Gilmagnum Coelho - Com 19 anos, Gil se destaca por jogar com as duas pernas, ter uma boa finalização e por participar do jogo em diversas áreas do campo. O brasileiro busca armar as partidas desde o campo de defesa, mas atua com frequência chegando próximo da área rival.
- José Manuel Chahua - O meia peruano atua mais na posição central e pode jogar tanto como um primeiro volante, quanto como um segundo volante. O atleta também se destaca por sua velocidade.
- Lucas Amorim - Assim como o zagueiro Victor, Amorim acumula passagem pelo Ljungskile SK e atua como um armador para os jogadores de ataque. O brasileiro se destaca pela capacidade física e visão de jogo.
- Teo Candido - Aos 21 anos, Teo é uma das peças mais experientes do elenco e atua como um meia central. O norte-americano tem passagem pela base do Gimnasia y Esgrima, da Argentina.
PONTAS:
- Esteban Morris - O panamenho é um dos atletas mais leves do elenco do Miami Dade, o que faz com que sua velocidade seja o ponto forte. O atleta tem preferência de atuar pelo lado direito, mas também consegue atuar improvisado nas laterais.
- Ezra Hicks - Um ponta clássico, Ezra se destaca pela leveza e velocidade em seu estilo de jogo. O norte-americano. O jogador acumula passagem pela base do Nice, da França.
- Diogo Jr. - Nascido no Rio Grande do Sul, Diogo Jr. iniciou sua carreira no Internacional e também passou pelo São José. O atleta tem nacionalidade panamenha, onde já vestiu a camisa de base de sua seleção, e se destaca pelo drible, velocidade, visão de jogo e bola área devido a sua impulsão.
- Aryon Elliott - O jamaicano é um dos mais jovens atletas do elenco e tem como sua principal característica a velocidade pelos lados do campo. O camisa 17 também consegue atuar como um armador jogando atrás do camisa nove.
CENTROAVANTES:
- Rhenzo - Brasileiro naturalizado boliviano, Rhenzo possui passagens pelas bases dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. O atleta se destaca pela sua altura, porte físico, faro de gol apurado e tem preferência por jogar como um nove centralizado.
- Dylan Talero - O colombiano é uma das principais esperanças do Miami Dade e também soma passagem pela base do Botafogo. O camisa 10 é centroavante, se destaca por sua altura (1m88), mas também tem a versatilidade de jogar pelas beiradas do campo. O atleta também soma passagem pela base da Colômbia.
- Paolo France - Assim como Rhenzo, Paolo briga por posição com o boliviano pela posição central do ataque para ser a referência ofensiva do time. O italiano se destaca pela bola área devido a sua altura (1m85).
