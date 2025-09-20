Capitão do Miami Dade, Ferreira elogia postura contra o Olympiacos: ‘Constante evolução’

Capitão do Miami Dade, Ferreira elogiou a postura da equipe norte-americana no amistoso contra o Olympiacos, neste sábado (20). O lateral lamentou o empate por 1 a 1 devido as grandes chances criadas na partida.

- Foi uma boa partida. Alguns pequenos detalhes que tentamos impor no jogo, que a gente anda sempre conversando entre os jogadores, se conhecendo melhor, mas foi uma boa partida. Não conseguimos o último golzinho, mas tentamos ao máximo e o empate foi bom para a gente.

Atuando pelo lado esquerdo nas duas últimas partidas, Ferreira vê uma evolução a cada jogo do Miami Dade na Grécia. O atleta acredita que os dois próximos amistosos serão melhores apesar do pouco tempo junto com os novos companheiros.

- É uma constante evolução. A cada dia a gente tenta se conhecer melhor, entender como um ou outro joga. Eu estou entendendo como o Diogo Jr gosta de jogar no meu lado e o Teo no meio. Só temos cinco dias nos conhecendo. Os próximos jogos serão melhores.

Neste domingo (21), o Miami Dade enfrenta o AEK Atenas, que será o penúltimo jogo na excursão da equipe norte-americana na Grécia.

