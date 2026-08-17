Jornal da Espanha elege melhor jogador do Real Madrid na pré-temporada Jogador surpreendeu na pré-temporada e deve ser titular na La Liga

O meia-atacante Arda Güler foi eleito pelo jornal espanhol Marca como o melhor jogador do Real Madrid nesta pré-temporada. Segundo a publicação, o jovem turco de 21 anos apresentou o futebol mais consistente do elenco durante o verão europeu, tornando-se a peça central da estratégia montada pelo técnico José Mourinho nestes primeiros passos de sua segunda passagem pelo clube.

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Jogador assumiu função de "10" nos amistosos

Reprodução

Apesar de ter iniciado o ciclo 2026/27 com um pênalti perdido no amistoso contra o Alcorcón, Arda Güler demonstrou maturidade para assumir a responsabilidade de organizar o setor ofensivo merengue. O jogador atuou como um "verdadeiro camisa 10", posição na qual ainda não havia jogado muito no Real Madrid, e aproveitou a chance para criar perigo constante entre as linhas defensivas adversárias, distribuindo passes e orientando os companheiros.

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A boa fase do atleta é impulsionada pela motivação após ter sido o principal destaque da Turquia na Copa do Mundo de 2026, mesmo com a eliminação precoce de sua seleção na fase de grupos. Internamente, o entendimento é de que Güler encarou o período preparatório como uma prova decisiva para garantir seu espaço no time titular.

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Meia deve tomar vaga de Bellingham na estreia do Real Madrid na La Liga

O bom desempenho de Arda Güler o coloca em uma posição privilegiada com Mourinho, e o jogador é cotado para começar jogando na estreia da La Liga contra o Espanyol. Segundo o jornal espanhol, o turco leva vantagem sobre Jude Bellingham, seu concorrente direto pela posição, que se reapresentou por último ao elenco e teve poucos minutos de jogo na pré-temporada.

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A ascensão do jovem sob o comando de José Mourinho tem gerado comparações imediatas com Mesut Özil. Assim como o meia alemão em 2010, Güler compartilha a mesma origem, o pé esquerdo refinado e a capacidade de se tornar uma figura-chave em um projeto liderado pelo treinador português.

Diferente da temporada passada, quando precisava atuar mais recuado para auxiliar na armação, o turco agora conta com o apoio de Bernardo Silva. A chegada do reforço português aliviou a carga defensiva de Arda, permitindo que ele se movimentasse com a liberdade necessária para explorar seu potencial criativo no ataque.

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