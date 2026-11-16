Romelu Lukaku anunciou nesta segunda-feira (16) sua aposentadoria da seleção da Bélgica. Aos 33 anos, o centroavante encerra uma trajetória de 16 anos com a camisa dos Diabos Vermelhos e deixa a equipe como o maior goleador de sua história, com 94 gols em 135 partidas.

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O comunicado foi feito pelo próprio jogador nas redes sociais. Na despedida, Lukaku relembrou os momentos vividos com a seleção e agradeceu aos companheiros e treinadores que fizeram parte de sua carreira internacional.

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— Nestes 16 anos, dei tudo o que tinha pela seleção. Vivenciei todas as emoções possíveis. Joguei ao lado de companheiros incríveis, pelos quais serei sempre grato. Quero agradecer a todos eles. Também quero agradecer a todos os treinadores por me incentivarem e confiarem em mim para ajudar a equipe. Foi uma bela trajetória, e aproveitei cada instante — declarou.

O atacante também demonstrou tranquilidade com a decisão de encerrar sua passagem pela equipe nacional.

— Nunca esquecerei esses momentos. Estou em paz com a minha decisão de parar por aqui. Foi incrível. Foi prazeroso. Sou grato — completou.

Lukaku disputou quatro Copas do Mundo pela Bélgica

A história de Lukaku com a seleção principal começou em março de 2010, quando estreou aos 17 anos, em um amistoso contra a Croácia. Desde então, o centroavante se tornou uma das principais referências de uma geração que recolocou a Bélgica entre as seleções mais competitivas do futebol mundial.

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O atacante participou de quatro edições da Copa do Mundo: 2014, no Brasil; 2018, na Rússia; 2022, no Catar; e 2026. Seu principal resultado no torneio aconteceu em 2018, quando integrou o elenco que terminou na terceira colocação. Naquela campanha, a Bélgica eliminou o Brasil nas quartas de final, com vitória por 2 a 1.

Além dos Mundiais, Lukaku também representou o país em três edições da Eurocopa: 2016, 2020, disputada em 2021, e 2024.

Bélgica encerra participação na Liga das Nações

Lukaku estava com a delegação belga durante os compromissos de novembro pela Liga das Nações da Uefa. A seleção terminou na segunda colocação do Grupo A1, depois de vencer a Turquia por 2 a 1 e a Itália por 4 a 1 nas últimas rodadas da fase de grupos.

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Veja o comunicado na íntegra

Foram 16 anos em que dei tudo o que tinha pela seleção. Vivenciei todas as emoções possíveis. Joguei ao lado de companheiros incríveis, pelos quais serei sempre grato. Quero agradecer a todos eles e também aos treinadores, por me incentivarem e confiarem em mim para ajudar a equipe. Foi uma bela trajetória, e aproveitei cada momento.

Aos torcedores da Bélgica, obrigado pelo apoio que deram à nossa seleção. Tenho orgulho de ter representado meu país em quatro Copas do Mundo e três Eurocopas.

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Nunca esquecerei esses momentos. Estou em paz com a minha decisão de parar por aqui. Foi incrível, foi prazeroso. Sou grato. Obrigado.