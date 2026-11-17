Espanhóis exaltam Robinho Jr em goleada da Seleção Brasileira Sub-20
Joia formada no Santos marca dois gols contra o Peru
Destaque na vitória da Seleção Brasileira Sub-20 contra o Peru, Robinho Jr foi exaltado pela imprensa espanhola. Formado no Santos, o jovem de 18 anos marcou dois gols e chamou a atenção por sua versatilidade na hora de balançar as redes, segundo o jornal espanhol "As".
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- Com a 21 nas costas, mas com a capacidade de marcar gols de distintas maneiras. Robinho Jr foi um dos protagonistas do Brasil Sub-20 contra o Peru. Apesar de entrar em campo vindo do banco de reservas, o jovem atacante continua tendo um ano em que seu futebol vem se consolidando, causando impacto nas categorias de base do Brasil e vislumbrando o futuro.
Na partida, Robinho Jr marcou o 5º gol da Seleção Brasileira aproveitando um cruzamento, vencendo a marcação e cabeceando para o fundo das redes. E dois minutos depois, o atacante do Genoa foi acionado na entrada da área e finalizou de canhota para ampliar a vantagem dos Canarinhos sobre o Peru.
Contratado por empréstimo pelo Genoa, da Itália, da última janela de transferências, Robinho Jr vem se destacando na Europa. Na categoria Sub-20, a joia brasileira já soma três gols e uma assistência em apenas cinco jogos.
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