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Raphael Claus relembra polêmica com Trump durante a Copa do Mundo

Árbitro brasileiro foi criticado pelo presidente dos EUA após expulsão de Folarin Balogun e revelou como recebeu o apoio após o episódio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 13:45
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Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo
FPF manifesta apoio a Raphael Claus após críticas de Donald Trump (Foto: Francois Nel / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Raphael Claus voltou a falar sobre um dos episódios mais marcantes de sua carreira internacional. O árbitro brasileiro foi alvo de críticas de Donald Trump durante a última Copa do Mundo, após expulsar o atacante Folarin Balogun, da seleção dos Estados Unidos, em partida contra a Bósnia.

A decisão provocou forte reação nos Estados Unidos. O cartão vermelho faria com que Balogun cumprisse suspensão automática na partida seguinte, pelas oitavas de final. A Federação dos Estados Unidos recorreu à Fifa, que posteriormente retirou a punição e liberou o atacante para disputar a fase eliminatória.

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Meses depois da repercussão do caso, Claus comentou o episódio durante sua participação no Altas Horas, da TV Globo, na noite deste sábado (3).

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Claus destaca preparação para a Copa

O árbitro paulista ressaltou que a participação em uma competição de tamanha dimensão exige preparação além dos aspectos físico e técnico, principalmente diante da exposição internacional.

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— É importante que, quando a gente vai para uma competição dessa magnitude, esteja muito bem preparado não só na parte física e técnica, mas também mental, pela exposição que a gente tem mundialmente. É importante ter os conceitos para tomar as decisões dentro do campo de jogo e de forma correta, como foi nosso caso.

Apesar das críticas públicas feitas por Trump, Claus afirmou que prefere guardar uma lembrança positiva da experiência vivida durante o Mundial. Segundo ele, o episódio também foi acompanhado pelo apoio de entidades ligadas à arbitragem brasileira.

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— O que aconteceu depois foge da nossa esfera. Para mim, foi muito positivo, principalmente o retorno que tive de apoio. Tanto das instituições que represento, como a Fifa, Conmebol, CBF e Federação Paulista. E todos os brasileiros que torceram pelos árbitros que estiveram lá, tanto eu, o Wilton Sampaio, o Ramon Abatti. É uma lembrança que vou guardar positiva na minha carreira. Uma boa recordação.

Entenda a polêmica envolvendo Trump

A discussão começou depois da expulsão de Balogun na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia. Claus mostrou cartão vermelho ao atacante após uma entrada no zagueiro Muharemovic.

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A punição inicialmente significaria a ausência do jogador no confronto seguinte. A Federação dos Estados Unidos, porém, apresentou um recurso à Fifa, que decidiu anular o cartão e permitir que Balogun participasse das oitavas de final.

O caso ganhou uma dimensão ainda maior quando Donald Trump afirmou publicamente ter procurado a Fifa para tentar reverter a suspensão.

— Ele é o nosso melhor jogador, ou um dos nossos melhores. É um atleta muito importante. Quando deram o cartão vermelho, eu nem sabia exatamente o que aquilo significava. Depois me explicaram que ele ficaria fora do próximo jogo. Pensei: 'Isso é muito grave'. Se acontecesse com qualquer jogador já seria injusto, mas quando tiram o seu principal jogador de uma partida decisiva, isso é ainda pior — declarou o presidente dos Estados Unidos.

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Trump também questionou a atuação de Claus e fez críticas diretas ao árbitro brasileiro.

— Esse árbitro é um pouco suspeito. Se você verificar o passado dele… Eu não quero dizer isso, porque não gosto de criar polêmica, mas é muito suspeito. Ele fez uma marcação que ninguém conseguiu acreditar, sabe? Até pessoas do outro lado — afirmou.

Mesmo diante da repercussão, Claus recebeu o respaldo das entidades que representam a arbitragem. A Fifa manteve o brasileiro entre os profissionais de confiança para a competição, enquanto CBF e Federação Paulista de Futebol também se manifestaram em defesa do árbitro.

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Com a suspensão retirada, Balogun esteve em campo nas oitavas de final. O atacante, no entanto, não conseguiu evitar a eliminação dos Estados Unidos, derrotados por 4 a 1 pela Bélgica.

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